Youtube канал - Finance.ua

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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:15



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Про що відео. Новини на Finance.ua
00:53 🔵 Яким буде курс до кінця 2024 року?
01:21 🔵 Розрахунки по бюджету з іноземними контрагентами
02:26 🔵 Інфляційний тиск
02:58 🔵 Розрахунки з бюджетом
03:48 🔵 Святкові закупівлі населення
06:55 🔵 Ситуація на фронті
08:00 🔵 Динаміка міжнародних резервів
10:55 🔵 Засідання НБУ щодо облікової ставки
13:20 🔵 Прогноз курсу валют до кінця 2024 року
16:47 🔵 Про Мінфін Академію та бонус на навчання
17:37 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 12 по 18 грудня

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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:59



В Європі за останній рік ціни на оренду житла зросли. Розповідаємо про міста з найменшими цінами на оренду квартир і міста-рекордсмени, де оренда житла б’є по гаманцю. Детальніше - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Які міста б'ють рекорди по цінах
01:57 🔵 Дешеві варіанти - східна Європа

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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 12:45

Ексклюзивне привітання з Новим 2025-м роком!

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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:01



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Ірина_
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Olga HR » Сер 03 кві, 2024 14:18
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Сер 03 кві, 2024 14:18
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