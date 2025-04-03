Youtube канал - Finance.ua

Хто ж найбільше постраждає від нових митних тарифів - Європа, Китай чи може самі Штати? Чи стало 2 квітня днем визволення Америки… чи може Днем Руйнації? Дивіться у нашому сюжеті про глобальні зміни у світовій економіці.
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: П'ят 04 кві, 2025 20:07
Хто ж найбільше постраждає від нових митних тарифів - Європа, Китай чи може самі Штати? Чи стало 2 квітня днем визволення Америки… чи може Днем Руйнації? Дивіться у нашому сюжеті про глобальні зміни у світовій економіці.
Додано: Пон 14 кві, 2025 19:36
Скільки коштує Великодній кошик 2025
До Великодня менше тижня, а отже час купувати основні продукти до традиційного Великоднього кошика. Розповідаємо про великодні ціни у 2025 році.
Додано: Сер 16 кві, 2025 16:55
Мир в обмін на ЗАПОРІЖЖЯ і ХЕРСОН?
Сполучені штати з надійного партнера України перетворюються на посередника, якого цікавить лише бізнес. І американцям все одно, що росія хоче собі п'ять українських регіонів. При цьому, за словами Трампа, у тому, що війна почалась, винні Байден і Зеленський. А про великоднє безумовне перемир’я не може бути й мови. Хіба що великодня капітуляція, на яку Україна не погодиться. Детальніше про це - у нашому сюжеті
Додано: Сер 16 кві, 2025 16:58
Податкова вже шукає фінансових УХИЛЯНТІВ!
Якщо ви через соцмережі продаєте нові речі, то чекайте на податкову. Бо вона вже ходить по соцмережах і виловлює фінансових ухилянтів. Детальніше про це - у сюжеті.
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