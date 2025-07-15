Youtube канал - Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 18:28

Субсидія 2025: Що зміниться? Хто отримає? Як оформити?



Ви просили - ми робимо. Сьогодні ми говоримо про те, що хвилює мільйони українських родин – про субсидії. Як отримати субсидію на опалювальний сезон 2025-2026? Яким буде її розмір? І що робити, якщо ви внутрішньо переміщена особа або учасник бойових дій? Відповіді на ці та багато інших запитань – у нашому сьогоднішньому детальному розборі.


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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:20


Сьогодні в Україні відзначають день працівника фондового ринку, або як кажуть в народі день фінансистів. І ми з корисним відео для тих, хто цікавиться інвестиціями. Тож даємо цінні поради для інвесторів початківців в Україні. А допоможе нам у цьому керуючий активами компанії Апінвест фінансової групи ICU Владислав Свистунов, з яким ми зустрілися в рамках конференції Invest Talk Summit.

00:00 Цінні поради для інвесторів-початківців в Україні
01:01 Прості кроки для інвестора - з чого почати?
01:42 На що звертати увагу інвестору з нуля / В чому полягає привабливість інвестицій в Україні
03:15 Найуспішніші напрямки в Україні за критерієм ризик/прибутковість

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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 21:23



Які сектори зараз найпривабливіші для інвестицій в Україні? Як гойдалки Трампа змінюють глобальну економіку та чому українцям тепер не вигідно тримати в себе долари? На ці та інші питання нашому каналу відповів фінансист та засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

00:00 Вступ
00:45 Перші кроки в інвестуванні: поради для новачків
03:07 Найпривабливіші сектори для інвестування в Україні
07:10 Інвестиції з високим ризиком
09:14 Тарифні війни Трампа: вплив на глобальну та українську економіки
12:12 Вплив політики Трампа на курс євро та долара

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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 17:09



Цей тиждень на валютному ринку України пройде дуже напружено. Можливі сюрпризи як по парі євро-долар на світових майданчиках, так і по парі гривня-євро на вітчизняному міжбанку та в обмінниках. До вашої уваги традиційний прогноз від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва.

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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 20:11


З чого почати потенційному інвестору та які кроки необхідні перед тим, як власне вкладати свої гроші? Які сектори на сьогодні можуть бути найбільш цікавими з точки зору інвестування та чи є в Україні безпечні інвестиції? Що ми втратили в СРСР і які кроки необхідно робити заради наших дітей? Знайти відповіді на ці питання нашому каналу допоміг досвідчений інвестор Богдан Сидоренко, з яким ми перетнулися на інвестиційній конференції Invest Talk Summit.

00:00 Вступ
01:00 З чого почати? Три важливі кроки перед інвестуванням
02:00 Найбільш привабливі сектори для інвестицій сьогодні
04:35 Культура інвестицій: українцям треба формувати капітал сім’ї
06:00 Особливості інвестиції в Україні під час війни

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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 13:32



Хочете інвестувати в крипту, та не знаєте, з чого почати? Яка наступна цінова планка біткоїна? Як на крипту впливає політика Трампа? На ці питання ви отримаєте відповіді від експерта з питань криптовалют Михайла Пацана.

00:00 Інвестиції в криптовалюту - з чого почати?
01:28 Крипта не легалізована!
02:55 Хочеш заробити - ризикуй
03:16 Біткоїн по 200 тисяч
04:01 У США готують важливий закон по крипті
05:12 Як змінювалась ціна біткоїна за півроку

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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 19:11


В Україні можна вийти на пенсію не в 60, а в 50 років, та ще й отримувати при цьому більше грошей. А яким чином це можна зробити і що для цього слід робити - дивіться у нашому відео.

00:00 Як живуть пенсіонери в Україні сьогодні
01:48 Чи є вихід з ситуації? Як пенсіонеру можна і більше грошей мати, і раніше на пенсію вийти
03:02 Недержавні пенсійні фонди: як працюють, переваги і ризики
05:15 Інвестиції в пенсію! Різновиди інвестування. Переваги та ризики

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