Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:25

  ЛАД написав:
  unicdima написав:
  ЛАД написав:Ужгород, наверное, не единственное место на ЗУ. :)

в селах повно хат за недорого. Є знайомі ВПО які за комуналку знімають цілі хати.

В селе единственная проблема - нет работы.

номерной фокс у нас 5куевый, о нем и была речь

Как за бан номерного фокса, так ЛАД заметил, а контекст разговора - не заметил
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:27

В Госдуме заявили о массовом обнищании россиян

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев раскритиковал планы Минпромторга и Минфина, которые хотят ввести с сентября 2026 года новый технологический сбор на электронику. Он считает, что эта инициатива — лишь «поиск денег в карманах нищего народа».

«Зачем вот это нужно делать? Тем более, что цены разгоняются, народ обнищал. Вот они сейчас хвалятся, что средняя зарплата поднялась до 100 тыс. рублей. Ну поднялась, а цены на сколько поднялись? И в результате народ оказывается только в убытке. Я вижу в своём нищем регионе, в Калмыкии, там как стояла зарплата, так она и стоит, она ничуть не растёт», — рассудил депутат.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:29

  prodigy написав:
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев раскритиковал планы Минпромторга и Минфина, которые хотят ввести с сентября 2026 года новый технологический сбор на электронику. Он считает, что эта инициатива — лишь «поиск денег в карманах нищего народа».

«Зачем вот это нужно делать? Тем более, что цены разгоняются, народ обнищал. Вот они сейчас хвалятся, что средняя зарплата поднялась до 100 тыс. рублей. Ну поднялась, а цены на сколько поднялись? И в результате народ оказывается только в убытке. Я вижу в своём нищем регионе, в Калмыкии, там как стояла зарплата, так она и стоит, она ничуть не растёт», — рассудил депутат.

пане prodigy, нам тут пишуть, як "росте процент жирів у маслі" росіян

Все у них добре, а тут така халепа ...
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:35

pesikot
Щоб мої робітники отримали кожен мільйон зарплатні на руки, я за них маю заплатити додатково майже пів мільйона податків(22%+23%). І це лише про податки з зарплатні мова.
Зараз виявляється, що оточення зелінського, люди, яких він призначав, не просто залучили кишенькову контору до виконання робіт, не просто вимагали 10 чи 20 відсотків відкату, а тупо вкрали значну частину коштів, на які мав бути облаштований захист для енергооб"єктів.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:38

  ЛАД написав:В селе единственная проблема - нет работы.

це хто тобі таку дурницю сказав? :D
unicdima
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

прям про наш форум 8)
З чим пов’язані відключення електроенергії
Якщо вірити анонімним телеграм-каналам, які несуть щиру правду і нічого, крім правди, в маси, то операція НАБУ «Мідас» це одночасно:

— Операція росіян, які руками НАБУ послаблюють президента Зеленського;

— Операція Трампа, який руками НАБУ хоче послабити президента Зеленського, примусити його до миру та отримати Нобелівську премію;

Цікаво, що ці версії в певних головах можуть існувати одночасно. І ще ж не можна забувати про Кудрицького, який агент Сороса (і чорт знає кого ще) і тому не вберіг українську енергетичну систему.

Цікаво, чому тільки немає версії, що люди, які сиділи на тендерах Енергоатому, хотіли послабити президента Зеленського і тому крали гроші.

Тим більше, що якраз це їм вдалось. Окрім, звісно, того факту, що люди нормально заробили гроші. І, в принципі, для них і цього було достатньо. А послабити Зеленського, а заразом з ним, на жаль, і керованість країни під час війни, їм вдалось просто на решту. Добре, що плівки НАБУ цього разу стосуються корупції в енергетиці, а не закупівлі зброї…

А тепер спробуй пояснити звичайним українцям, що відключення електроенергії пов’язані із російськими ударами, а не з тим, що колишній помічник зрадника Деркача пиляв гроші в Енергоатомі в хорошій компанії? А ще ж завжди є і була версія про експорт електроенергії. А зима ж ще не встигла початись. І росіяни продовжать бити. Серед іншого, щоб роз'єднати лівий і правий береги Дніпра.

Але ж ні, телеграм — наше все і забороняти його не будуть в Україні. Бо хто ж ще напише, що НАБУ працює чи то на росіян чи то на Трампа, чи то на барона Ротшильда та відволікатиме увагу від суті справи на те, що це помста антикорупціонерів за липневу спробу знищення. Хіба що хтось побачить маленьку нестиковку у тому, що дати більшості записів — це дати до спроби знести НАБУ та САП у липні. Але ж то таки дрібниці. Хто на це буде звертати увагу.
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:47

  prodigy написав:Banderlog

Не устояла РПЦ перед искушением властью.
Она смыла грим "просветленно-сострадательной" и явила свою истинную харю: хамскую и кровожадную.
Попы уже приготовились переписать Конституцию, чтобы истребить даже формальные огрызки "прав и свобод".
Мозгов под митрами трагически мало.
Поэтому и поверили церковники в вечность путинского рейха, давшего ей такие полномочия и куски бюджета.
Однако, крыльев, у ряженых так и не выросло. С колоколен им придется лететь строго вниз.

Впрочем, в роли церкви-карательницы, церкви душительницы любых свобод, РПЦ выглядит мерзко, но забавно. Примерно как и этот ряженый микрополит Глубокожопинский и Всуньвыньский со своей проповедью сладости рабства и послушания преступному режиму.
Невзоров

https://t.me/nevzorovtv/30161
купуй тоді тістечка
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:48

Карлсон улетів і не обіцяв повернутися

Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:52

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Banderlog

Не устояла РПЦ перед искушением властью.
Она смыла грим "просветленно-сострадательной" и явила свою истинную харю: хамскую и кровожадную.
Попы уже приготовились переписать Конституцию, чтобы истребить даже формальные огрызки "прав и свобод".
Мозгов под митрами трагически мало.
Поэтому и поверили церковники в вечность путинского рейха, давшего ей такие полномочия и куски бюджета.
Однако, крыльев, у ряженых так и не выросло. С колоколен им придется лететь строго вниз.

Впрочем, в роли церкви-карательницы, церкви душительницы любых свобод, РПЦ выглядит мерзко, но забавно. Примерно как и этот ряженый микрополит Глубокожопинский и Всуньвыньский со своей проповедью сладости рабства и послушания преступному режиму.
Невзоров

https://t.me/nevzorovtv/30161
купуй тоді тістечка

До речі, гарна порада для РПЦ ...

То як там з румунським паспортом ? Не відмовляєшься ? )
А чому ? )

Така собі твоя особиста евроінтеграція, від якої неможливо відмовитись ...
Але інші не повинні евроінтегруватись, бо на всіх не вистачає евроінграції ...

)))
pesikot
