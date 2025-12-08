RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Відео-новини
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 15:52



Як мати вдосталь грошей, щоб не відмовляти собі ні в чому? Багатство не завжди залежить від удачі чи високого рівня доходу, навіть люди з великими зарплатами можуть жити "від авансу до авансу". У цьому відео ми розглянемо фінансові звички, які допоможуть вам стати багатшими.

00:00 Фінансові звички! Як змінити своє життя на комфортне
00:31. Бюджет і витрати. Правило номер 1
01:30 Спочатку заплати собі - друга звичка на вашому шляху до багатства
03:02 Третя звичка - формуємо фінансову "подушку безпеки"
03:28 Звичка номер 4. Навчання та додатковий дохід
04:04 Гонка за сусідом. Звичка гомер 5
05:05 Правило номер 6. Жодних боргів

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5261
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 19:09


Де Україні взяти 2 трильйони гривень, або ж близько 45 мільярдів доларів, яких не вистачає у бюджеті на наступний рік? Pнову будемо просити гроші? А що буде, як не знайдемо? Чи є план Б і яким він може бути? Про це говоримо з економістом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом.

00:00 Яка дірка майорить у бюджеті України-2026
01:55 Дефіцит бюджету. Ми живемо з цим вже багато років
02:55 Як покрити дефіцит? Перший сценарій - просимо гроші у Заходу
05:57 Другий сценарій - збільшення доходів України. Відкриття експорту технологій для захисту Європи!
08:01 Україна вже сьогодні може вийти на ринок Європи і запропонувати унікальний товар
10:30 Нові виробництва, які ми можемо експортувати
11:50 Чи має Україна план Б, якщо грошей нам не дадуть?
14:07 Збільшення зарплат вчителям
15:28 Підготовка до важкої зими
17:20 Чи витримає бюджет ріст зарплат у соціальному секторі?
18:38 Рідкоземельні метали! Україна може на цьому добре заробити
21:21 Підсумки

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5261
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:25


Тримаєте заощадження у гривні? Тоді подивіться правді у вічі: за три роки війни ви втратили 25% своїх грошей! У цьому відео ми розкриємо найбільший секрет економічної війни: скільки насправді коштує 1000 гривень сьогодні. Ми покажемо як змінилась вартість продуктового кошика, і чому офіційна статистика не дотягує до реальності. Хто найбільше постраждав від цього "прихованого податку" на життя у війні? І як не дати інфляції з'їсти ваші наступні 1000 гривень? Це буде боляче, але це треба знати.

00:00 На скільки подешевшала тисяча гривень з вересня 2022 по вересень 2025 року
01:53 Реальна вартість продуктового кошика у 2022 і 2025 роках
02:48 Інфляція vs ціни на продукти
04:16 Як інфляція з'їдає наші гроші: хто страждає найбільше?
04:54 Інфляція vs зарплата
05:14 Як захистити ваші гроші від знецінення

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5261
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 16:22



Акції ростуть і треба швидко купувати, бо завтра ще дорожче буде. Вони заробляють мільйони і я зароблю - тільки треба все бігом. Це типові помилки, які інвестори роблять переважно на емоціях. Щоб досягти успіху, важливо знати не лише, як правильно діяти, а й розуміти, чого варто уникати. Тож у цьому відео ми поговоримо про найпопулярніші помилки, через які інвестори втрачають великі гроші.

00:00 Який головний ворог інвестора? Перша помилка
02:37 Друга помилка інвестора: як емоції грають проти нас
03:45 Як не піддаватися на емоції? Чітка стратегія грає за вас. Шість важливих кроків
05:50 Обираємо інвестиційну стратегію: перелік варіантів
07:09 Четверта помилка інвестора. Очікувані і реальні доходи
07:43 Помилка №5. Як використовувати чужий досвід?
08:50 Підсумки
Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5261
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 10:25



Хочете в наступному році зробити ремонт, завести домашнього улюбленця, поїхати на відпочинок чи нарешті реалізувати те, що давно відкладали? Але чи готовий до цього ваш гаманець? Щоб ваші цілі не залишилися у списку “якось потім”, потрібен фінансовий план на рік. У цьому відео ми покроково розберемо, як його створити та як він допоможе перетворити бажання на конкретні результати.

00:00 Фінансовий план на рік: з чого почати
01:22 Перший крок. Оцінюємо наші можливості
02:21 Крок 2. Визначаємо цілі на рік
03:41 Важливий третій крок - управління боргами
04:15 Крок 4. Створюємо резервний фонд
04:46 Крок 5. Формуємо сімейний бюджет на рік
05:43 Крок шостий. Покращуємо фінансові результати
06:52 Сьомий крок. Перегляд фінансового плану

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5261
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 11:23



Хочу мати гроші і нічого не робити. Ми теж хочемо, але таке буває лише в казках. Але мати справжній, додатковий пасивний дохід - цілком реально. І шлях до нього лежить через інвестиції! У цьому відео ми розкажемо про інвестиційні тренди на 2026 рік. А розібратися у цьому нам допоможуть провідні фахівці та інвестори.

00:00 Чи готові українці інвестувати у 2026-му?
03:27 Як українцям інвестувати під час війни? Чи є захищені сектори?
04:55 Рекреаційна нерухомість і енергетика: думки експертів розділились
07:30 Інвестування в землю і комерційну нерухомість / Колективні інвестиції в нерухомість
08:50 Високоризикові активи в Україні на 2026 рік
09:42 "Пошук золотого Граалю". У якій валюті вигідніше інвестувати у 2026 році

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5261
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:10


Як заробити на ринку землі, не купити кота в мішку та скільки коштуватиме земля у 2026 році. Все найважливіше про ринок землі ви дізнаєтесь у цьому відео.

00:00 Які тенденції спостерігались на земельному ринку у 2025 році
02:14 Які доходи генерує земля в Україні
04:02 Прогнози по ціні землі на 2026 рік
06:55 Чи безпечні інвестиції в землю? Погляд експертів
09:15 З якої суми можна почати інвестиції в землю
11:45 Як не купити кота в мішку? Що треба знати при купівлі землі

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5261
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 15:31


Фінансовий щоденник - на перший погляд звучить нудно. Але це одна з найпотужніших речей, яка може реально змінити ваш бюджет, ваші нерви і навіть ваші фінансові цілі. Пояснюємо, чому ведення фінансового щоденника допомагає, і як це робити.

00:00 Для чого потрібен фінансовий щоденник
01:48 Як вести фінансовий щоденник: показуємо на прикладі одного дня
02:05 Що дає нам ведення фінансового щоденника
02:45 П'ять кроків для ведення фінансового щоденника
03:38 Як зробити ведення щоденника цікавим процесом

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6356
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 15:53



Сьогодні інвестиції перестали бути "закритим клубом" для обраних. Це вже не історія про людей у костюмах на біржі в Нью-Йорку — а про українців, які хочуть, щоб їхні гроші працювали так само, як і вони самі. Ми постійно чуємо про акції Apple, Google, Tesla, але для багатьох це звучить як щось десь "там", далеко за океаном, недоступне у звичайному житті.

То чи справді так складно? Чи можуть українці у 2025 році купувати акції глобальних компаній законно, без "сірих схем", і головне — без зайвих ризиків? Про це говоримо у нашому сьогоднішньому відео.

00:00 Чи можна взагалі українцям інвестувати за кордон?
01:50 З чого починають більшість інвесторів та які інструменти доступні українцям
03:05 Вибір брокера. Що треба знати
04:08 Чи варто купувати акції світових гігантів новачкам? Поради фахівця
04:55 Як українці можуть інвестувати за кордоном? Що дозволено, а що ні
06:20 Який мінімальний старт для інвестування в акції
07:15 Які ризики найбільші для українців сьогодні при інвестиціях в акції
09:30 Старт з акції Apple, Google, Tesla

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5261
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 47484950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відео новини від Finance.ua 1 ... 8, 9, 10
Ірина_ » Сер 30 жов, 2024 21:37
96 115879
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 гру, 2025 08:26
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.