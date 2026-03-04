RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 22:25

Коллеги, подскажите, плз, по такому вопросу.
У родственника есть карта нац.кэшбек в другом банке. Я ведь правильно понимаю, что её можно добавить в Приват24 и платить с неё коммуналку? Комиссий/проблем при этом не будет?
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 474
З нами з: 13.06.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 22:39

  Driver написав:У родственника есть карта нац.кэшбек в другом банке. Я ведь правильно понимаю, что её можно добавить в Приват24 и платить с неё коммуналку? Комиссий/проблем при этом не будет?

Любая оплата с карты другого банка в Привате - это MCC 8999. Меня терзает смутное сомнение, что он разрешён для НацКэшбека. Добавить карту и инициировать платёж точно можно. Комиссий не будет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6717
З нами з: 23.03.18
Подякував: 114 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 22:42

А коммуналка в Приват24 тоже 8999?
В условиях нац.кэшбека пишут, что разрешён МСС 4900
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 474
З нами з: 13.06.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 22:47

  Driver написав:А коммуналка в Приват24 тоже 8999?
В условиях нац.кэшбека пишут, что разрешён МСС 4900

Коммуналка в Приват24 - это скорее всего 4900 (не пробовал, но в других банках так принято). Но это если с приватовской карты платить. А если с чужой, то я бы ожидал, что для неё оно будет на общих основаниях использования чужой карты, т.е. 8999. Но не сложно же проверить и бесплатно. Только на успех не стоит сильно рассчитывать :)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6717
З нами з: 23.03.18
Подякував: 114 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 00:51

  moveton написав:Но это если с приватовской карты платить. А если с чужой, то я бы ожидал, что для неё оно будет на общих основаниях использования чужой карты, т.е. 8999.

Приватівські шаблони на комуналку йдуть як 4900, от з некомунальними - лотерея, але бувають приємні сюрпризи.
klug
 
Повідомлень: 9067
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1279 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 526527528529
