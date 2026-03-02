Youtube канал - Finance.ua

RSS
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 11:45


Ексклюзивно на finance.ua починаємо серію економічних подорожей! Олександр Бондаренко, керівний партнер Bureau of Investment Programs та платформи GreenInvest, економіст, член Європейської Економічної Асоціації (EEA), Королівського Економічного Товариства Великобританії (RES). Співзасновник Інституту Державної Ефективності. Він у самому серці Великої Британії розказує чому країна, яка давно втратила свої колонії, продовжує входити в ТОП-7 економік світу. А також як банки працюють понад 300 років? Та чому люди готові віддавати половину зарплати на податки?

00:00 — Економіка Великобританії та Шотландії
00:33 — Единбург — фінансовий центр №2 після Лондона
01:46 — Населення, ВВП, зарплата та податки у Великій Британії
04:40 — Основа сучасного зростання
05:20 — Цікаве про банки в Единбурзі
06:15 — Бюджет Единбурга
07:46 — Історія шотландської столиці
09:08 — Відомі особистості та мільярдери Шотландії
09:42 — Як інвестують в людський капітал
13:15 — Стимули для інвесторів
4:27 — Проблеми сучасної економіки Британії
15:36 — Індустрія віскі як джерело мільярдів
16:26 — Порт і міжнародна торгівля
17:04 — Будівельні кооперативи та фінансова культура
18:57 — Фінансова грамотність як основа багатства

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте цікаві відео
Ірина_
