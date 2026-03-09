Youtube канал - Finance.ua

RSS
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Чет 05 бер, 2026 11:45


Ексклюзивно на finance.ua починаємо серію економічних подорожей! Олександр Бондаренко, керівний партнер Bureau of Investment Programs та платформи GreenInvest, економіст, член Європейської Економічної Асоціації (EEA), Королівського Економічного Товариства Великобританії (RES). Співзасновник Інституту Державної Ефективності. Він у самому серці Великої Британії розказує чому країна, яка давно втратила свої колонії, продовжує входити в ТОП-7 економік світу. А також як банки працюють понад 300 років? Та чому люди готові віддавати половину зарплати на податки?

00:00 — Економіка Великобританії та Шотландії
00:33 — Единбург — фінансовий центр №2 після Лондона
01:46 — Населення, ВВП, зарплата та податки у Великій Британії
04:40 — Основа сучасного зростання
05:20 — Цікаве про банки в Единбурзі
06:15 — Бюджет Единбурга
07:46 — Історія шотландської столиці
09:08 — Відомі особистості та мільярдери Шотландії
09:42 — Як інвестують в людський капітал
13:15 — Стимули для інвесторів
4:27 — Проблеми сучасної економіки Британії
15:36 — Індустрія віскі як джерело мільярдів
16:26 — Порт і міжнародна торгівля
17:04 — Будівельні кооперативи та фінансова культура
18:57 — Фінансова грамотність як основа багатства

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте цікаві відео
Додано: Чет 05 бер, 2026 15:04


Наскільки реально сьогодні заробити на криптовалюті у 2026, чи час легких грошей минув? Сьогодні у студії Finance.ua — модератор крипто підклубу Investhub, крипто експерт Ілля Мартиненко, а також підприємець, інвестиційний експерт та доктор юридичних наук Олесь Вареник. В подкасті вони розібрали по кісточках актуальний стан ринку у 2026 році: від впливу Дональда Трампа та BlackRock на ціну Біткоїна до конкретних стратегій розподілу капіталу. Куди вкласти $50,000 прямо зараз? Що краще: спотовий холд чи складні ретродропи? І головне — як підготуватися до легалізації крипти в Україні?

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Додано: Чет 12 бер, 2026 09:57


Ви впевнені, що ваш ФОП у безпеці? Податкова може анулювати вашу спрощену систему прямо зараз через одну дрібну помилку в КВЕДі або призначенні платежу. У цьому відео ми розберемо реальні пастки, в які потрапляють українські підприємці у 2026 році. Ви дізнаєтесь: чому 2-га група ФОП не має права працювати з іноземцями та Upwork. Які актуальні ліміти доходів для всіх груп у 2026 році. Та скільки років насправді потрібно зберігати «первинку».

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
