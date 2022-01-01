Ні, це не бот
Повідомлення публікує наш співробітник. Ділиться актуальними акціями банків-партнерів, щоб форумчанам було простіше стежити за вигідними пропозиціями.
Додано: Чет 12 бер, 2026 11:34
Re: Райффайзен Банк
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:03
Для того, щоб форумчанам було зручно користуватись вашою АТБ карткою, потрібно давати хочаб невеликий КЛ, 10K наприклад, для банку загрози 0, лише профіт, бо користуватись карткою стане цікаво. Бо ваш скрипт по видачі КЛ по дебільному написано.
