Youtube канал - Finance.ua

Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2026 15:38


Власна квартира в Україні під час війни. Розбираємо програму єОселя разом із експертом Мінфіну Олексієм Козиревим. У відео пояснюємо, чому без офіційної зарплати двері банку зачинені. Як знецінення гривні допомагає вам швидше виплатити іпотеку. А також, де на перший внесок можна назбирати за 9 місяців, а де доведеться чекати 2 роки.

Таймкоди
0:00 — Квартира в Україні — надійна інвестиція чи пастка?
0:25 — Офіційний дохід — головна умова для «єОселі»
0:59 — Як інфляція з'їдає ваш кредит на вашу користь
1:31 — Чому банки вимагають так багато паперів?
2:32 — Чому програма покриває лише 4% попиту?
3:10 — Пільги для багатодітних родин буде демографічним стимулом — експерт.
3:55 — Де держава бере гроші на відсотки?
4:56 — Кредит на новобудову. Підводні камені.
5:49 — До чого слід бути готовим?
9:20 — Скільки років треба збирати гроші у Львові, Києві та Харкові?

Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 11:13


Поки ви відкладаєте візит до нотаріуса, закон уже вирішив, кому дістанеться ваше майно. Але чи згодні ви з цим рішенням? У цьому відео ми розбираємо тему спадкування «від А до Я». Ви дізнаєтесь, чому ідеальний заповіт не завжди захищає від небажаних родичів, та в чому головна пастка обов'язкової частки.

Таймкоди
0:24 — Що таке заповіт і навіщо він потрібен?
2:22 — Заповіт vs Дарування?
4:06 — ТОП-помилок під час складання заповіту
5:41 — Коли заповіт стає недійсним?
6:43 — Правило 6 місяців. Що робити, якщо проґавили термін?
7:38 — Кому варто йти із заповітом до нотаріуса вже зараз?
8:42 — Спадкування для військових
10:16 — Скільки коштує заповіт у 2026 році?

Ірина_
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:06



Нафта дорожчає, Близький Схід палає, а українська гривня шукає нову точку рівноваги. Чому Нацбанк змушений витрачати понад $1 мільярд щотижня та чи втримається курс біля позначки 44?

Готівковий долар:
банки 43,7–44,25 грн | обмінники 43,5–44,5 грн

Готівковий євро:
банки 49,5 до 52 грн | обмінники 50,5–52 грн

⚠️ Це аналітика/прогноз і не є індивідуальною фінансовою порадою.

Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 10:36


Ми звикли бачити їх у строгих костюмах та з аналітичними звітами в руках. Але що ховається за цифрами? На щорічній премії FinAwards ми влаштували справжній допит топовим фінансистам та інвесторам України! У цьому відео ви почуєте неймовірні історії, які зазвичай залишаються поза камерами. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, на що насправді витрачають гроші ті, хто ними керує!

Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:11


Валютний ринок заспокоївся після березневого здорожчання палива. Тож як це вплине на ціну долара та євро? Сьогодні розбираємо детальний прогноз від банкіра ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового на середину квітня. А також яку ціну за дорогоцінні метали на 2026 і 2027 роки прогнозує швейцарський банк?

⚠️ Це аналітика/прогноз і не є індивідуальною фінансовою порадою.

Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 12:45


Фінал квітня 2026 року у фазі валютного спокою. Поки НБУ тримає долар за допомогою резервів, світові ринки штормлять євро, а золото злітає до рекордних позначок. Розбираємо детальні цифри на міжбанку та в обмінниках разом із Тарасом Лєсовим із Глобус Банку.

Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 17:32


Київ активно розбудовується, але чи безпечно купувати квадратні метри сьогодні? У цьому випуску ми розбираємо найсвіжіший незалежний рейтинг забудовників столиці від порталу «Мінфін». Тільки факти, документи та юридичний рентген ринку нерухомості.

Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 10:15


Куди вкласти гроші у другому кварталі 2026 року? Розбираємо поради голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова. У відео про те, що чекає банківський сектор вже зараз. А також чому акційні програми банків вигідніші за стандартні? Як інвестувати без податків через ОВДП та чому готувати енергосистему до зими потрібно вже зараз?

Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 15:43


Що робити з вільними грошима у 2026 році? Як змінити свої фінансові звички, щоб не просто вижити, а примножити капітал? Ми поставили 7 гострих запитань лідерам українського фінансового та платіжного ринків. У цьому відео ви почуєте чесні, а іноді й відверті думки про крипту, штучний інтелект, державні облігації та майбутнє українського бізнесу.

Таймкоди
00:00 — Яку головну фінансову звичку потрібно мати українцям у 2026 році?
00:17 — Гривня, долар чи крипта? у чому тримати 10% вільних грошей?
00:47 — Яка найкраща фінансова інвестиція для українця у 2026 році?
01:23 — Найскладніше рішення, яке ви прийняли за останній рік?
01:57 — Головний виклик для вашої компанії у 2026 році одним словом?
02:32 — Що швидше – банківська бюрократія чи розвиток штучного інтелекту?
03:04 — Якби ви писали книгу про український ринок у 2026-му, якою була б її назва?

Ірина_
