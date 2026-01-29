Свого часу в Ойропі я бачив дівчат, які працювали водіями бетонозмішувальних машин, виконували монтаж металевих труб та були механіками по обслуговуванню верстатів. В нас я ніколи не бачив жінку-механіка. Чому? Наші якісь не такі, чи це суто чоловіча справа?







Що саме неповажливого у моєму повідомленні? Ви ж писали, що звільнилися з ЗСУ, тобто пішли туди добровільно; це було Вашою професією.





Можу висловити версію, що різні підходи до «водія бетономішалки» у нас і у них.Принаймні в збройних силах наших і «їхніх» точно різні.У нас водій - це і механік-ремонтник. Сибаріта можна спитати детальніше(здається він в ЗСУ водій), але я і так бачив все, як воно є.Нема ніякого чудового телефону, по якому треба зателефонувати коли ти встав на дорозі , і типу хтось приїде і зробить все. Все на водію. І в мороз і в спеку. І запросто можна вдвох чи трьох водіям самим на дорозі знімати двигун чи коробку, перебирати там щось, засилати гонця в найближче місто за запчастинами. Спати біля того Камаза чи Урал 40-річного на обочині, поки він ремонтується.Може це жінка робити?Там було вище уточнення , що на момент початку війни це не було моєю професією. Як і багатьох інших людей, які пішли (вперше, чи повторно) після 24-го лютого на захист держави.Ви все ще стверджуєте що вони для вас нічого не зробили, вони просто заробляли гроші?