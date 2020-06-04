Цена на бензин

Я закупив, так. Але ціна бензину у всіх цінах та послугах. А їх я не закупив.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 05 лют, 2022 09:07
Я закупив, так. Але ціна бензину у всіх цінах та послугах. А їх я не закупив.
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:08
завтра батька перекрывает кран по гарючке литовскому транзиту.
думаю через три недели увидим на заправках или по 50грн и очереди или объяву - БЕНЗИНА НЭТУ((
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:11
Игорь Алексеевич , не фанат бородатой бабушки, но у него пока по 30 грн в приложении как 92, так и дизель. Бессрочно мона купить. Завтра наверняка перепишет прайс. Ну и в принципе, где-то была инфа, что укробензином при наличии спроса можно перекрыть дефицит бенза. Не весь, но литовский хватит перекрыть. Якобы могут нарастить переработку.
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:15
на старых запасах ещё поработает до трёх недель, а далее??
а если там будут перебои, то народ сразу начнёт запасаться канистрами и далее бумерангом по ценам((
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