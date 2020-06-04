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Цена на бензин

Цена на бензин
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:07

  stryzhko написав:
Hotab написав:Каждые 10 дней (3-е, 13-е и 23-е число месяца ) поднимают на 1-1.5 грн.

Псц!

У чому псц? Ви ж наче на валютні гілці говорили, що прикупили пару тон ще до здорожчання? Чи сплутав таки з кимось із форумчан?

Я закупив, так. Але ціна бензину у всіх цінах та послугах. А їх я не закупив.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:08

завтра батька перекрывает кран по гарючке литовскому транзиту.
думаю через три недели увидим на заправках или по 50грн и очереди или объяву - БЕНЗИНА НЭТУ(( :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:11

Игорь Алексеевич , не фанат бородатой бабушки, но у него пока по 30 грн в приложении как 92, так и дизель. Бессрочно мона купить. Завтра наверняка перепишет прайс. Ну и в принципе, где-то была инфа, что укробензином при наличии спроса можно перекрыть дефицит бенза. Не весь, но литовский хватит перекрыть. Якобы могут нарастить переработку.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:15

  Hotab написав:Игорь Алексеевич , не фанат бородатой бабушки, но у него пока по 30 грн в приложении как 92, так и дизель. Бессрочно мона купить. Завтра наверняка перепишет прайс.


на старых запасах ещё поработает до трёх недель, а далее??
а если там будут перебои, то народ сразу начнёт запасаться канистрами и далее бумерангом по ценам(( :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:52

Re: Цена на бензин

  Hotab написав:пока по 30 грн

+1грн
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 09:51

  vitaliian написав:Более сложный вариант - топливные талоны, какой бы ни был курс топливо 100% больше не подешевеет, продать их можно (а если топливо вырастет в цене даже с проффитом). Доллар и гривна с одинаковой вероятностью могут подешеветь.
кто тогда послушал моего совета и купил топливные талоны сейчас 25грн экономит на каждом литре... Сам этим инструментом пользуюсь с 2008 года, бывало что 10-15 тонн покупал, благо были знакомые дальнобои они за раз выкупали по 900л, с дисконтом 0,5-1 грн грн от текущих цен. Потом ещё полгода звонили (просили продать ещё). Одному продашь на другой день десять новых покупателей по его рекомендации звонит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:39

  vitaliian написав:
  vitaliian написав:Более сложный вариант - топливные талоны, какой бы ни был курс топливо 100% больше не подешевеет, продать их можно (а если топливо вырастет в цене даже с проффитом). Доллар и гривна с одинаковой вероятностью могут подешеветь.
кто тогда послушал моего совета и купил топливные талоны сейчас 25грн экономит на каждом литре... Сам этим инструментом пользуюсь с 2008 года, бывало что 10-15 тонн покупал, благо были знакомые дальнобои они за раз выкупали по 900л, с дисконтом 0,5-1 грн грн от текущих цен. Потом ещё полгода звонили (просили продать ещё). Одному продашь на другой день десять новых покупателей по его рекомендации звонит.

сейчас некуда ездить. уже пол месяца машина без движения с полным баком
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:15

Ціни на нафту продовжили падіння у вівторок, 15 березня, опустившись до двотижневого мінімуму. Нафта марки WTI вперше з 1 березня впала нижче рівня 100 доларів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:
  vitaliian написав:Более сложный вариант - топливные талоны, какой бы ни был курс топливо 100% больше не подешевеет, продать их можно (а если топливо вырастет в цене даже с проффитом). Доллар и гривна с одинаковой вероятностью могут подешеветь.
кто тогда послушал моего совета и купил топливные талоны сейчас 25грн экономит на каждом литре... Сам этим инструментом пользуюсь с 2008 года, бывало что 10-15 тонн покупал, благо были знакомые дальнобои они за раз выкупали по 900л, с дисконтом 0,5-1 грн грн от текущих цен. Потом ещё полгода звонили (просили продать ещё). Одному продашь на другой день десять новых покупателей по его рекомендации звонит.
У меня на шелле 200+ литров куплено, но 24го ими заправиться не мог - только нал принимали. Хз, как сейчас
И вот такое сообщение из телеги, где продавали талоны:
Вітаю!
Вчора , мережею WOG в односторонньому порядку, посилаючись на форс-мажорні обставини, пов'язані з військовою агресією російської федерації було прийняте рішення про блокування паливних талонів проданих до 23.02.2022. Зважаючи на це - повторно наполегливо рекомендується залити залишки пального по талонам ОККО , які ще поки активовані.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:40

Alex_ki да скоты, но всё равно рано или поздно военное положение закончится и талоны снова будут принимать.

На будущее не хапать только талоны в одной АЗС, брать разные.

Если правительство хочет запустить экономику на заправки надавят и всё будет норм, мой знакомый 20 лет занимается перевозками, все его водилы заправляются только по талонам, им так проще учёт вести и чтобы по помойкам не заправлялись.

полагаю у него не менее 50 тонн топлива подвиснет, если АЗС в такой способ его кинут, о какой экономике тогда речь, это чистый грабеж или даже диверсия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 бер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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