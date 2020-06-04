Я закупив, так. Але ціна бензину у всіх цінах та послугах. А їх я не закупив.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 05 лют, 2022 09:07
Я закупив, так. Але ціна бензину у всіх цінах та послугах. А їх я не закупив.
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:08
завтра батька перекрывает кран по гарючке литовскому транзиту.
думаю через три недели увидим на заправках или по 50грн и очереди или объяву - БЕНЗИНА НЭТУ((
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:11
Игорь Алексеевич , не фанат бородатой бабушки, но у него пока по 30 грн в приложении как 92, так и дизель. Бессрочно мона купить. Завтра наверняка перепишет прайс. Ну и в принципе, где-то была инфа, что укробензином при наличии спроса можно перекрыть дефицит бенза. Не весь, но литовский хватит перекрыть. Якобы могут нарастить переработку.
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:15
на старых запасах ещё поработает до трёх недель, а далее??
а если там будут перебои, то народ сразу начнёт запасаться канистрами и далее бумерангом по ценам((
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:52
Re: Цена на бензин
Додано: Вів 15 бер, 2022 09:51
кто тогда послушал моего совета и купил топливные талоны сейчас 25грн экономит на каждом литре... Сам этим инструментом пользуюсь с 2008 года, бывало что 10-15 тонн покупал, благо были знакомые дальнобои они за раз выкупали по 900л, с дисконтом 0,5-1 грн грн от текущих цен. Потом ещё полгода звонили (просили продать ещё). Одному продашь на другой день десять новых покупателей по его рекомендации звонит.
Додано: Вів 15 бер, 2022 10:39
сейчас некуда ездить. уже пол месяца машина без движения с полным баком
Додано: Вів 15 бер, 2022 11:15
Ціни на нафту продовжили падіння у вівторок, 15 березня, опустившись до двотижневого мінімуму. Нафта марки WTI вперше з 1 березня впала нижче рівня 100 доларів.
Додано: Вів 15 бер, 2022 11:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У меня на шелле 200+ литров куплено, но 24го ими заправиться не мог - только нал принимали. Хз, как сейчас
И вот такое сообщение из телеги, где продавали талоны:
Вітаю!
Вчора , мережею WOG в односторонньому порядку, посилаючись на форс-мажорні обставини, пов'язані з військовою агресією російської федерації було прийняте рішення про блокування паливних талонів проданих до 23.02.2022. Зважаючи на це - повторно наполегливо рекомендується залити залишки пального по талонам ОККО , які ще поки активовані.
Додано: Вів 15 бер, 2022 11:40
Alex_ki да скоты, но всё равно рано или поздно военное положение закончится и талоны снова будут принимать.
На будущее не хапать только талоны в одной АЗС, брать разные.
Если правительство хочет запустить экономику на заправки надавят и всё будет норм, мой знакомый 20 лет занимается перевозками, все его водилы заправляются только по талонам, им так проще учёт вести и чтобы по помойкам не заправлялись.
полагаю у него не менее 50 тонн топлива подвиснет, если АЗС в такой способ его кинут, о какой экономике тогда речь, это чистый грабеж или даже диверсия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 бер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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