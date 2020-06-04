RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Цена на бензин

Цена на бензин
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В плане топлива наиболее честный оказался Беня. Скидка в 1 грн до сих пор работает, ранее купленные литры наливают без проблем.
Но его заправки достаточно быстро оказываются без топлива, народ гребет быстро, не успевают подвозить.
Шелл с 24 числа в Киеве работающим видел вообще всего 1 раз и то стелла не горела и хз что там было по условиям.
Santehnik
 
Повідомлень: 569
З нами з: 17.05.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Santehnik написав:В плане топлива наиболее честный оказался Беня.
я беру талоны брсм и топливо у них пока есть.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11368
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:14

  Alex_ki написав:Вчора , мережею WOG в односторонньому порядку, посилаючись на форс-мажорні обставини, пов'язані з військовою агресією російської федерації було прийняте рішення про блокування паливних талонів проданих до 23.02.2022. Зважаючи на це - повторно наполегливо рекомендується залити залишки пального по талонам ОККО , які ще поки активовані.

Звідки така інфа? На офіційному сайті немає нічого.
speedsx
 
Повідомлень: 488
З нами з: 16.12.14
Подякував: 484 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как я и писал - инфа из канала, на котором до войны продавали топливные талоны
bit.ly/toplivossUA
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 648
З нами з: 26.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:48

❗️Пальне найближчим часом має подешевшати.

Уряд прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт бензину, дизелю та скрапленого газу. Водночас з 20% до 7% буде знижено ПДВ.

Паралельно налагоджуються нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11368
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:
️Пальне найближчим часом має подешевшати.

Уряд прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт бензину, дизелю та скрапленого газу. Водночас з 20% до 7% буде знижено ПДВ.

Паралельно налагоджуються нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит.

Не подешевшає, добре, якщо здорожчає не так сильно, як в Європі. Тиждень тому 95 в Румунії ~45грн, на сьогодні 75-80грн.
Курс в Чернівцях потихеньку продовжує знижуватися: 31/33.5
stryzhko
 
Повідомлень: 1831
З нами з: 04.10.16
Подякував: 408 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:06

Re: Цена на бензин

нефть все же упала значительно
со 130+ до 100 баксов
+отмена акциза и ндс меньше

надеемся на понижение цен
Олежан
 
Повідомлень: 570
З нами з: 01.12.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:07

Re: Цена на бензин

80 грн....это 4000-4500 грн 1 заправка
ппц
Олежан
 
Повідомлень: 570
З нами з: 01.12.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Взлетят ли курс и цены на бензин?
Ірина_ » Чет 04 чер, 2020 11:18
6 457080
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 чер, 2020 12:06
stetsukvladimir87
ПРОЩАЙ БЕНЗИН
Модератор » П'ят 22 тра, 2015 10:19
0 4227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2015 10:19
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.