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Цена на бензин

Цена на бензин
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В плане топлива наиболее честный оказался Беня. Скидка в 1 грн до сих пор работает, ранее купленные литры наливают без проблем.
Но его заправки достаточно быстро оказываются без топлива, народ гребет быстро, не успевают подвозить.
Шелл с 24 числа в Киеве работающим видел вообще всего 1 раз и то стелла не горела и хз что там было по условиям.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Santehnik написав:В плане топлива наиболее честный оказался Беня.
я беру талоны брсм и топливо у них пока есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:14

  Alex_ki написав:Вчора , мережею WOG в односторонньому порядку, посилаючись на форс-мажорні обставини, пов'язані з військовою агресією російської федерації було прийняте рішення про блокування паливних талонів проданих до 23.02.2022. Зважаючи на це - повторно наполегливо рекомендується залити залишки пального по талонам ОККО , які ще поки активовані.

Звідки така інфа? На офіційному сайті немає нічого.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как я и писал - инфа из канала, на котором до войны продавали топливные талоны
bit.ly/toplivossUA
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:48

❗️Пальне найближчим часом має подешевшати.

Уряд прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт бензину, дизелю та скрапленого газу. Водночас з 20% до 7% буде знижено ПДВ.

Паралельно налагоджуються нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:
️Пальне найближчим часом має подешевшати.

Уряд прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт бензину, дизелю та скрапленого газу. Водночас з 20% до 7% буде знижено ПДВ.

Паралельно налагоджуються нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит.

Не подешевшає, добре, якщо здорожчає не так сильно, як в Європі. Тиждень тому 95 в Румунії ~45грн, на сьогодні 75-80грн.
Курс в Чернівцях потихеньку продовжує знижуватися: 31/33.5
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:06

Re: Цена на бензин

нефть все же упала значительно
со 130+ до 100 баксов
+отмена акциза и ндс меньше

надеемся на понижение цен
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:07

Re: Цена на бензин

80 грн....это 4000-4500 грн 1 заправка
ппц
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:45

Re: Цена на бензин

  stryzhko написав:Тиждень тому 95 в Румунії ~45грн, на сьогодні 75-80грн.


Брехня.
A95 - 7,63 румынских лей = 1,69$ ~ 50грн

https://ro.fuelo.net/?lang=en
Евгений Н.
 
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