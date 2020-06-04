Цена на бензин

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В плане топлива наиболее честный оказался Беня. Скидка в 1 грн до сих пор работает, ранее купленные литры наливают без проблем. Но его заправки достаточно быстро оказываются без топлива, народ гребет быстро, не успевают подвозить. Шелл с 24 числа в Киеве работающим видел вообще всего 1 раз и то стелла не горела и хз что там было по условиям.
Alex_ki написав:Вчора , мережею WOG в односторонньому порядку, посилаючись на форс-мажорні обставини, пов'язані з військовою агресією російської федерації було прийняте рішення про блокування паливних талонів проданих до 23.02.2022. Зважаючи на це - повторно наполегливо рекомендується залити залишки пального по талонам ОККО , які ще поки активовані.
Звідки така інфа? На офіційному сайті немає нічого.