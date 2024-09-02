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Ціни на пальне

Ціни на пальне
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:45

  knoppixx написав:Я вважаю збалансованим курс 1 л пального дорівнює 0,9—1$
Тому є гривнева маса для зростання курсу.
Пересічний побіжить міняти лише після 40. Курс 40 — психологічний бар’єр


https://postimg.cc/hzjWPJcZ

ГДЕ ЖЕ ЕГО БРАТЬ ПО 1 БАКСУ. ЭТО ДО ВОЙНЫ БЫЛО БАКС КОГДА 97 % ЗАЕЗЖАЛО С КАЦАПСТАНА И БУЛЬБАШЕЙ. СЕЙЧАС С ЕВРОПЫ ВЕЗУТ ГДЕ 2 ЭВРО ЛИТР
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:55

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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:46

  vitaliian написав:https://vimeo.com/711975307




Смотрим бенз в регионах на 7 минуте. Почти соточка.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:14

Сергій Куюн

Законопроект про нові акцизи підписаний. Ключові моменти

1. Подорожчання бензину й дизелю на колонках не очікуємо. Три причини:
- Незначне підвищення акцизу (1,5-2 грн/л);
- Великі запаси, створені трейдерами напередодні 1 вересня (тобто зі старим акцизом);
- Сприятлива цінова кон’юнктура зовнішнього ринку (ціни трималися відносно низькими протягом всього серпня).

2. Скраплений газ буде дорожчати. Причини:

- Більш суттєве підвищення акцизу, ніж на бензин й дизель (розрахунково 5,2 грн/л);
- Обмеженість потужностей для зберігання (неможливість створення великих запасів);
Подорожчання вже розпочалось у серпні, ціни додали трохи менше гривні. Очікуємо, що середня вартість автогазу у вересні зросте до 33 грн/л. Проте економічна ефективність скрапленого газу відносно бензину зберігається.

3. Вже у вересні держбюджет отримає додатково близько 2,8 млрд грн, які будуть спрямовані на фінансування оборони.
Ірина_
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