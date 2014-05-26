Рашизм во всей красе

Вши в тифозном бараке остаются и после того, когда из барака вынесли последнее тело. И они жили бы там ещё как минимум год, живучие твари. Но обычно барак сжигают.
То есть нас всех (кто останется в живых) они считают вшами и собрались сжигать! Дорисовывая нам какой-то "нацизм", когда сами на нас напали, оккупировали территории, творят зверства, еще и зигуют в центре москвы (как 4 ноября прошлого года на "русском марше"), а у нас правят евреи. Там еще много интересного - как они собираются нас расчленить и как сами называют неадекватами сторонников тех, кто надеется с ними помириться.
Вот что они сейчас обсуждают на глав.су в теме об отношениях с Украиной (американцам, полякам и прибалтам тоже читать).
Барристер Москва Сегодня в 22:56 Аляска продана, прибалтика куплена и отдана... Разговоры о жителях территорий был. Что мол тут и сейчас страдают и нам надо что то делать с жителями, а заодно и с землей. А земля она никуда с планеты не денется - вернем свою и чужую прихватим. Вопрос когда - когда нам будет вы годно по ситуации. Вопрос о земле это вопрос большой политики, где про жителей о не вспоминают вообще.
Udgin Петербург 50 лет Такой путь мог бы быть запущен, если бы в 2013 ВПР РФ реализовала сценарий, аналогичный подавлению Пражской весны 1968 года. Все основания для этого можно было получить вроде просьбы о помощи свергнутого законного президента У. А после Пражского сценария при карманном президенте-марионетке можно было бы запускать и другие процессы. Мне в 2013 казалось, что ВПР РФ так и сделает. Более того, я и сейчас думаю, что такой сценарий - подавления майданного переворота силами РФ - был бы менее вреден для нас, чем тот, который фактически реализовался (я конечно не так информирован, как Кремль, но ИМХО).
Волжанин от 14.05.2020 20:15:00 Призывает к раздроблению Украины и захвату причерноморских земель и очистке территорий от неугодных людей. Потом пишет:
И вообще, приморские земли, это всегда актив.
Вот с этого и надо было начинать! А то уззкий мир, новодрочия...
Вот что нашел на ватном сайтеце, который все время хвалит путлера (они даже как-то на днях своего прилепина какашками закидали за то, что он что-то ляпнул против путлера). Там есть один завсегдатай, так администрация сайта придумала ему такой комментарий.
Комментарий администрации: *** Угроза фашизма преувеличена нерусью... Перегибы не страшны. Русский фашизм должен быть в России в разумных пределах" (с) ***
У этого здорового сообщества (шахтеры ЛНР), мягко выражаясь, рыльце в пушку. Еще с 2005 во всех выборах они голосовали исключительно за БЮТ. Правда, шахтные генералы купленные Тимошенко, своих шахтеров жестко контролировали на выборах, вплоть до фиксации на фото галочки за бют. Однако это не помогало "здоровому шахтному сообществу", каждый раз они проигрывали с разгромным счетом Партии Регионов. Почти тоже самое произошло и в 14м году, поддержка этого сообщества" в борьбе с майданутыми, равнялась практически нулю. Так что на целебный пендель под ж*** управляющим ЛНР, они точно не имеют права расчитывать. Максимум на выдачу задолженности. Не забывайте, что раньше они могли стучать касками перед зданием ОГА Луганска, исключительно с позволения и за деньги своих генералов (директоров шахт) Щас не то время - не до жиру, быть бы живу, вот и закапываются под землю.
То есть шахтеры, которые якобы воевали с Украиной вместо заблудившихся поребриков, все, они лишние. Плохо, видать, "воевали", только в фантазиях соловьева. Уже виноваты даже в том, что голосовали за скрытую агентку кремля, а не за вскрывшихся. Лишь бы зарплату не платить. Вот это читать, шевеля губами, тем предателям, которые надеются встречать с хлебом-солью путлеровских убийц-оккупантов (если такие еще есть). Под путлером вы сможете стать только бесправными рабами, которые не смогут протестовать, иначе будете сразу расстреляны или брошены в подвалы для пыток, нищими и униженными - "не до жиру, быть бы живы" - вам прямо пишут.
Ринат кузьмин бузит с 5-й колонной, собрались вести подрывную деятельность. Если этих агентов кремля не повяжут, будет буза. Копает дно. 3 канала мудачука безнаказанно целыми днями трещат уже, практически, открытую российскую пропаганду. Только что по зику это чмо ляпнуло, что у нас "антироссийский бандеровский проект". А как можно быть не антироссийским, если они по нам стреляют, оккупировали нашу территорию, пытают и калечат людей как в средневековье, игил мелко плавал (а женщину, которая об этом рассказывала после их плена, вон на днях 3-й раз подорвали гранатой, перед этим убили ее котов, чего только не делали, и это стопудово они, так как еще в плену ей были такие угрозы), даже вышки бойка украли, которые за счет бюджета Украины покупались, и трещат, что так и надо, Карл.