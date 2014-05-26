Рашизм во всей красе

Пробился на сайт-близнец того, с которого раннее приведены ссылки (похоже, один ФСБшник делал), спросил, зачем прикрываетесь христианством, если вы варвары? Они, в принципе, ничего против не имеют, сказали, что варвары - классные чуваки, потому что они разрушили Рим! Другой прямо пишет, что он не христианин, при этом, кто он, не говорит, атеистом тоже себя не называет, язычник какой-то что ли. Варвар, одним словом. Вобщем, ребята, мы в беде, окружены 142 миллионами варваров! Здесь нужна всеобщая мобилизация, всеобщий призыв, милитаризация, военное положение и военные рельсы, иначе нам конец!
И это позиция их власти, потому что среди этих писак на ФСБшных форумах (остальные форумы они давно позакрывали) большая часть ботов! И хоть ты им кол на голове теши, все равно ихтамнет даже после таких видео: https://www.youtube.com/watch?v=Dd_ZdeOUf0Y https://www.youtube.com/watch?v=ud92KyxDXfQ https://www.youtube.com/watch?v=oAolxLUOsKk https://www.youtube.com/watch?v=MqcFHcrpcWg Все равно мы сбили самолет, когда доказано, что он был сбит буком, когда нашли и отследили тот бук и экипаж, когда произошло это над оккупированной территорией, когда они радовались, что сбили "птичку", когда все видели след в небе от этого бука, и т.д. и т.п. Все равно мы обстреляли остановку на Боссе и до сих пор обстреливаем Донецк с миномета, когда миномет бьет на 4 км, а ВСУ за 20. Они поставили там памятник и написали, что это был обстрел ВСУ и каждый год проводят помпезные пропагандистские мероприятия. И обязательно будет гробовое молчание в ответ на вот эту ссылку (официальный отчет ОБСЕ, откуда стреляли по Мариуполю, когда убили 32 мирных человека): https://www.osce.org/ukraine-smm/136061 По поводу гали пышняк вы услышите, что "если этого никто больше не видел, это еще не значит, что этого не было", а по поводу маши ципко по всем центральным телеканалам, а также наложения падения Протона на Макеевку каналом мин. обороны рфии "звезда" и других берехунов и фейков вы просто получите в ответ опять гробовое молчание - проколы обсуждать не принято.
Еще как-то была у них темка массовой радости - как они "отжали" у нас вышки. В ответ на мой резонный вопрос, как же ж так, эти вышки за счет бюджета Украины покупались (их ставленник коррупционер бойко даже переплатил за них почти вдвое), не говоря о том, что и сам газ украинский (там и неконституционным псевдореферендумом под дулами автоматов не прикроешься - море не может голосовать), вас что мама не учила в детстве не брать чужое, или у вас мало газа и замерзаете зимой (первая в мире страна по добыче газа), они меня забанили, при том тогда пока только на той ветке! "Вам запрещено комментировать эту статью".
Белорусы в смертельных объятиях коцабских варваров 21-го века... Коцабы на шовинистском фсбшном сайтеце уже похлопали бацьку по плечу за смену риторики и возвращение наемников военных преступников, но от идеи избавиться от него и захватить Беларусь не отказались.
Иванова Маша Санкт-Петербург Вчера в 20:09 ..на самом деле - противно, подлость простить нельзя...
Типа обиделись, не забудем не простим.
Custos Вчера в 21:36 Санкт-Петербург Представьте себе, что преступник захватил вашего ребёнка в заложники и готов его отпустить, если также дадите ему беспрепятственно уйти.
В роли ребенка, как я понимаю, Беларусь, и они уже считают этого ребенка своей собственностью и при сдаче страны готовы обещать бацьке сохранить жизнь. З.Ы. Ан, нет. Похоже, речь о вагнеровцах. Еще мельче. Значит, торг шел только за эти 3 десятка садюг наемников военных преступников, а с оккупацией Беларуси уже все решено и бацька тут не помеха, вопрос был только в том, сохранить ему жизнь или зверски убить и его и Колю, если он не отдаст тех подонков и он выторговал жизнь и Мавр может уходить?
Custos Вчера в 21:36 На месте руковолятлов силовиков я бы сейчас договаривался с Шойгу.
Ну, тут и комментировать нечего... Уже не остается сомнений, что и людей лупасят рашистские мусора-оккупанты, тем более, уже и шевроны засветились.
Сегодня в 23:45 Брянск 50 лет А если Лукашенко завиляет , то убить Коленьку ?Зачем вам вообще Лукашенко ? он уже отработанный материал, необходимо думать что дальше делать . Все что с ним связано это тут же превращается в дерьмо., и человек на которого он укажет не наберет и пары процентов.
Тем временем бацька, кажется, поплыл. Отводит войска из Витебска. Все становится ясно. Сдает страну путлеру и готовится в ростов?
Опять очередные шедевры. Один чувак ФСБшный надеется, что удастся захватить полностью области, другой пишет, что мы развалимся, и тогда уже подбирать, 3-й, что нападать надо весной, 4-й, что уже сейчас. Называется, стройте воздушные замки и питайте иллюзии о мире.
Они опять пошли в разнос, ватный форум воняет от рвущихся пуканов московских нелюдей.
Миша1977 Сегодня в 00:36
Миша1977 Слушатель Карма: +180.81 Регистрация: 30.01.2020 Сообщений: 865 Читатели: 0 Граждане х..хлы, в сад, все в сад)) Хрюхи, ну мы уже не те забитые коммуняками ваньки, которые тащили весь Союз на своём горбу, получая за это от вас одно дерьмо. Вы серьёзно думаете, что эти ваши поскуливания нас затронут? Да я не задумаюсь нажму на кнопку "Сжечь Киев" в обмен на мороженку моему ребёнку в жаркий день.
Кого же они "тащили на своем горбу", это когда, когда заморили голодом 13 млн. украинцев? Или когда украинцы им строили всякие БАМы и налаживали нефтедобычу или когда наш газ с Шебелинки выкачали?