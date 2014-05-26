Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Персональні теми форумчан / Рашизм во всей красе Рашизм во всей красе + Додати

тему Відповісти

на тему Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.

#<12 Додано: Нед 09 сер, 2020 22:57 Пробился на сайт-близнец того, с которого раннее приведены ссылки (похоже, один ФСБшник делал), спросил, зачем прикрываетесь христианством, если вы варвары? Они, в принципе, ничего против не имеют, сказали, что варвары - классные чуваки, потому что они разрушили Рим! Другой прямо пишет, что он не христианин, при этом, кто он, не говорит, атеистом тоже себя не называет, язычник какой-то что ли. Варвар, одним словом.

Вобщем, ребята, мы в беде, окружены 142 миллионами варваров! Здесь нужна всеобщая мобилизация, всеобщий призыв, милитаризация, военное положение и военные рельсы, иначе нам конец! hxbbgaf Повідомлень: 22166 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1636 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 сер, 2020 07:51

https://www.youtube.com/watch?v=Dd_ZdeOUf0Y

https://www.youtube.com/watch?v=ud92KyxDXfQ

https://www.youtube.com/watch?v=oAolxLUOsKk

https://www.youtube.com/watch?v=MqcFHcrpcWg

Все равно мы сбили самолет, когда доказано, что он был сбит буком, когда нашли и отследили тот бук и экипаж, когда произошло это над оккупированной территорией, когда они радовались, что сбили "птичку", когда все видели след в небе от этого бука, и т.д. и т.п.

Все равно мы обстреляли остановку на Боссе и до сих пор обстреливаем Донецк с миномета, когда миномет бьет на 4 км, а ВСУ за 20. Они поставили там памятник и написали, что это был обстрел ВСУ и каждый год проводят помпезные пропагандистские мероприятия.

И обязательно будет гробовое молчание в ответ на вот эту ссылку (официальный отчет ОБСЕ, откуда стреляли по Мариуполю, когда убили 32 мирных человека):

https://www.osce.org/ukraine-smm/136061

По поводу гали пышняк вы услышите, что "если этого никто больше не видел, это еще не значит, что этого не было", а по поводу маши ципко по всем центральным телеканалам, а также наложения падения Протона на Макеевку каналом мин. обороны рфии "звезда" и других берехунов и фейков вы просто получите в ответ опять гробовое молчание - проколы обсуждать не принято. И это позиция их власти, потому что среди этих писак на ФСБшных форумах (остальные форумы они давно позакрывали) большая часть ботов! И хоть ты им кол на голове теши, все равно ихтамнет даже после таких видео:Все равно мы сбили самолет, когда доказано, что он был сбит буком, когда нашли и отследили тот бук и экипаж, когда произошло это над оккупированной территорией, когда они радовались, что сбили "птичку", когда все видели след в небе от этого бука, и т.д. и т.п.Все равно мы обстреляли остановку на Боссе и до сих пор обстреливаем Донецк с миномета, когда миномет бьет на 4 км, а ВСУ за 20. Они поставили там памятник и написали, что это был обстрел ВСУ и каждый год проводят помпезные пропагандистские мероприятия.И обязательно будет гробовое молчание в ответ на вот эту ссылку (официальный отчет ОБСЕ, откуда стреляли по Мариуполю, когда убили 32 мирных человека):По поводу гали пышняк вы услышите, что "если этого никто больше не видел, это еще не значит, что этого не было", а по поводу маши ципко по всем центральным телеканалам, а также наложения падения Протона на Макеевку каналом мин. обороны рфии "звезда" и других берехунов и фейков вы просто получите в ответ опять гробовое молчание - проколы обсуждать не принято. hxbbgaf Повідомлень: 22166 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1636 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 сер, 2020 09:06 Еще как-то была у них темка массовой радости - как они "отжали" у нас вышки. В ответ на мой резонный вопрос, как же ж так, эти вышки за счет бюджета Украины покупались (их ставленник коррупционер бойко даже переплатил за них почти вдвое), не говоря о том, что и сам газ украинский (там и неконституционным псевдореферендумом под дулами автоматов не прикроешься - море не может голосовать), вас что мама не учила в детстве не брать чужое, или у вас мало газа и замерзаете зимой (первая в мире страна по добыче газа), они меня забанили, при том тогда пока только на той ветке! "Вам запрещено комментировать эту статью". hxbbgaf Повідомлень: 22166 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1636 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 сер, 2020 23:26

Коцабы на шовинистском фсбшном сайтеце уже похлопали бацьку по плечу за смену риторики и возвращение наемников военных преступников, но от идеи избавиться от него и захватить Беларусь не отказались.

Иванова Маша Санкт-Петербург

Вчера в 20:09

..на самом деле - противно, подлость простить нельзя...

Типа обиделись, не забудем не простим.

Custos

Вчера в 21:36

Санкт-Петербург

Представьте себе, что преступник захватил вашего ребёнка в заложники и готов его отпустить, если также дадите ему беспрепятственно уйти.

В роли ребенка, как я понимаю, Беларусь, и они уже считают этого ребенка своей собственностью и при сдаче страны готовы обещать бацьке сохранить жизнь.

З.Ы. Ан, нет. Похоже, речь о вагнеровцах. Еще мельче. Значит, торг шел только за эти 3 десятка садюг наемников военных преступников, а с оккупацией Беларуси уже все решено и бацька тут не помеха, вопрос был только в том, сохранить ему жизнь или зверски убить и его и Колю, если он не отдаст тех подонков и он выторговал жизнь и Мавр может уходить?

Custos

Вчера в 21:36

На месте руковолятлов силовиков я бы сейчас договаривался с Шойгу.



Ну, тут и комментировать нечего...

Уже не остается сомнений, что и людей лупасят рашистские мусора-оккупанты, тем более, уже и шевроны засветились. Белорусы в смертельных объятиях коцабских варваров 21-го века...Коцабы на шовинистском фсбшном сайтеце уже похлопали бацьку по плечу за смену риторики и возвращение наемников военных преступников, но от идеи избавиться от него и захватить Беларусь не отказались.Типа обиделись, не забудем не простим.В роли ребенка, как я понимаю, Беларусь, и они уже считают этого ребенка своей собственностью и при сдаче страны готовы обещать бацьке сохранить жизнь.З.Ы. Ан, нет. Похоже, речь о вагнеровцах. Еще мельче. Значит, торг шел только за эти 3 десятка садюг наемников военных преступников, а с оккупацией Беларуси уже все решено и бацька тут не помеха, вопрос был только в том, сохранить ему жизнь или зверски убить и его и Колю, если он не отдаст тех подонков и он выторговал жизнь и Мавр может уходить?Ну, тут и комментировать нечего...Уже не остается сомнений, что и людей лупасят рашистские мусора-оккупанты, тем более, уже и шевроны засветились. hxbbgaf Повідомлень: 22166 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1636 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 сер, 2020 23:10

Сегодня в 23:45

Брянск

50 лет

А если Лукашенко завиляет , то убить Коленьку ?Зачем вам вообще Лукашенко ?

он уже отработанный материал, необходимо думать что дальше делать .

Все что с ним связано это тут же превращается в дерьмо., и человек на которого он укажет не наберет и пары процентов.



Тем временем бацька, кажется, поплыл. Отводит войска из Витебска. Все становится ясно. Сдает страну путлеру и готовится в ростов? Опять пробивают дно.Тем временем бацька, кажется, поплыл. Отводит войска из Витебска. Все становится ясно. Сдает страну путлеру и готовится в ростов? hxbbgaf Повідомлень: 22166 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1636 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 23:18 Опять очередные шедевры. Один чувак ФСБшный надеется, что удастся захватить полностью области, другой пишет, что мы развалимся, и тогда уже подбирать, 3-й, что нападать надо весной, 4-й, что уже сейчас. Называется, стройте воздушные замки и питайте иллюзии о мире. hxbbgaf Повідомлень: 22166 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1636 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:52

Миша1977

Сегодня в 00:36



Миша1977

Слушатель

Карма: +180.81

Регистрация: 30.01.2020

Сообщений: 865

Читатели: 0

Граждане х..хлы, в сад, все в сад))

Хрюхи, ну мы уже не те забитые коммуняками ваньки, которые тащили весь Союз на своём горбу, получая за это от вас одно дерьмо. Вы серьёзно думаете, что эти ваши поскуливания нас затронут? Да я не задумаюсь нажму на кнопку "Сжечь Киев" в обмен на мороженку моему ребёнку в жаркий день.

Кого же они "тащили на своем горбу", это когда, когда заморили голодом 13 млн. украинцев?

Или когда украинцы им строили всякие БАМы и налаживали нефтедобычу или когда наш газ с Шебелинки выкачали? Они опять пошли в разнос, ватный форум воняет от рвущихся пуканов московских нелюдей.Кого же они "тащили на своем горбу", это когда, когда заморили голодом 13 млн. украинцев?Или когда украинцы им строили всякие БАМы и налаживали нефтедобычу или когда наш газ с Шебелинки выкачали? hxbbgaf Повідомлень: 22166 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1636 раз. Подякували: 2288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Новый президент не будет признан всей страной

Anonymous » Пон 26 тра, 2014 13:20 Anonymous » Пон 26 тра, 2014 13:20 3 3558

KudryaIgor Пон 26 тра, 2014 18:43