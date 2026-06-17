Додано: Сер 17 чер, 2026 15:50

Да, пане Water, щось реально сьогодні у вас в житті трапилося: завжди така чіткість в усіх дописах, що я знімав перед вами капелюха. Реально завжди була вивірена точність.



Особливо мене вразило, як ви доволі точно та чітко визначили місцезнаходження звичайного табло біля звичайної АЗС у звичайному містечку Франції, де я був проїздом і зробив фото тільки для того, щоби показати рівень цін на пальне в Європі.

Знімаю капелюха: я не знаю, як ви це зробили.

Я би не зміг! Там немає ні геолокаціі, ні координат.

Більш того, фото розміщене на сторонньому сервісі.

Реально знімаю капелюха: все визначили вірно!



І раптом такий збій в здібностях саме сьогодні: і вірші не такі, і поети не такі, і двори в інших містах інших країн не такі, і несподівана наявність в дописах відвертої (!) брехні (!) та перекручування слів та фактів, і автівки у людей не такі, і вже в дописах появилася якась «вчителька», і саме прикольне, що я навіть перед вами пас (признаюсь): як пояснити, що жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».

Я реально пас: я не можу вам пояснити психологію жінок.

Спитайте у своєї жінки.