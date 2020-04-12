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ЄС витратить 375 мільярдів
євро на відновлення туризму

ЄС витратить 375 мільярдів євро на відновлення туризму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 08:27

ЄС витратить 375 мільярдів євро на відновлення туризму

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз виділить 375 мільярдів євро на відновлення туристичної галузі після пандемії коронавірусу, повідомив виконавчий директор Європейської туристичної комісії (ETC) Едуардо Сантандер.

Дивися повний текст ЄС витратить 375 мільярдів євро на відновлення туризму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 08:27

Мне вот интересно, что из всех этих безработных нельзя найти людей способных собирать ягоды ? :D
ssnet
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