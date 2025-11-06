|
|
|
ТОП-10 банків за депозитами в євро, доларах та гривні в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:04
Пропонуємо до обговорення:
Як видно зі звіту НБУ, кошти фізичних осіб у банках у валюті за ІІІ квартал скоротилися до еквіваленту 446 млрд грн, порівнюючи із 44 млрд грн за результатами ІІ кварталу.
Дивися повний текст ТОП-10 банків за депозитами в євро, доларах та гривні в листопаді 2025 року (інфографіка)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100656
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:04
Шановні читачі!
Чи погоджуєтеся з тим, що валютні депозити зараз майже не мають сенсу з точки зору дохідності?
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5228
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1169 раз.
- Подякували: 2066 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 23 лис, 2025 16:17
Ірина_ Ага! Саме зараз, коли стрибок курсу з 41,1 до 42,5... І 17% проти 2,5% можуть перетворитися на гарбуза...
-
Gonzik
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|