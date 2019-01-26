Заведение валюты из-за рубежа и финмониторинг

Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:27

В свете кризиса и волатильности гривны, которая и до кризиса не отличалась стабильностью, есть мысли положить деньги в иностранный банк шоб не сгорели.

С другой стороны, со временем, возможно, появится мысль об инвестировании в жилье.

Если сейчас вывести деньги из Украины, можно ли будет потом картой иностранного банка расплатиться за жилье в Украине? Или надо будет сначала заводить на счет?

Допустим я ФОП и у меня есть вся отчетность, что это мои доходы полученные за такое-то время, но сейчас они находятся не в украинском, а зарубежном банке.

Как это выглядит с точки зрения закона? Не будет проблем?



И вообще есть ли смысл сначала переводить в валюту а потом наоборот, насколько я знаю все застройщики принимают оплату только в национальной валюте. Вижу что нет)) но возможно я что-то упускаю.