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Заведение валюты из-за
рубежа и финмониторинг

Заведение валюты из-за рубежа и финмониторинг
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:27

Заведение валюты из-за рубежа и финмониторинг

В свете кризиса и волатильности гривны, которая и до кризиса не отличалась стабильностью, есть мысли положить деньги в иностранный банк шоб не сгорели.
С другой стороны, со временем, возможно, появится мысль об инвестировании в жилье.
Если сейчас вывести деньги из Украины, можно ли будет потом картой иностранного банка расплатиться за жилье в Украине? Или надо будет сначала заводить на счет?
Допустим я ФОП и у меня есть вся отчетность, что это мои доходы полученные за такое-то время, но сейчас они находятся не в украинском, а зарубежном банке.
Как это выглядит с точки зрения закона? Не будет проблем?

И вообще есть ли смысл сначала переводить в валюту а потом наоборот, насколько я знаю все застройщики принимают оплату только в национальной валюте. Вижу что нет)) но возможно я что-то упускаю.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:31

Re: Заведение валюты из-за рубежа и финмониторинг

Отправите деньги со своего счёта в иностранном банке свифт переводом на счёт жены в украинском банке. Скажет, что муж работает за границей и отправил деньги.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:33

  Richi написав:Отправите деньги со своего счёта в иностранном банке свифт переводом на счёт жены в украинском банке. Скажет, что муж работает за границей и отправил деньги.

Ой ли. Если это будет больше 400 тыс. гривен, то по-любому потребуют декларации, что столько заработано и уплачены налоги.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:34

И вообще, сейчас такие времена, что это тоже не гарантия. Гарантии соханности сейчас нет нигде. Разве что только драг. металлы могут гарантировать, что ваши сбережения не обесценятся в ноль.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:48

  Mavr написав:В свете кризиса и волатильности гривны, которая и до кризиса не отличалась стабильностью, есть мысли положить деньги в иностранный банк шоб не сгорели.
С другой стороны, со временем, возможно, появится мысль об инвестировании в жилье.
Если сейчас вывести деньги из Украины, можно ли будет потом картой иностранного банка расплатиться за жилье в Украине? Или надо будет сначала заводить на счет?
Допустим я ФОП и у меня есть вся отчетность, что это мои доходы полученные за такое-то время, но сейчас они находятся не в украинском, а зарубежном банке.
Как это выглядит с точки зрения закона? Не будет проблем?

И вообще есть ли смысл сначала переводить в валюту а потом наоборот, насколько я знаю все застройщики принимают оплату только в национальной валюте. Вижу что нет)) но возможно я что-то упускаю.

Заводите через криптовалюту.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:03

Re: Заведение валюты из-за рубежа и финмониторинг

Zebra написав:Заводите через криптовалюту.


Биток ещё более неустойчив сейчас чем гривна, можно ещё больше потерять))
Mavr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:06

Re: Заведение валюты из-за рубежа и финмониторинг

hxbbgaf написав:Ой ли. Если это будет больше 400 тыс. гривен, то по-любому потребуют декларации, что столько заработано и уплачены налоги.


Декларации-то есть. А нормально что это декларации на гривны которые лежали в укр.банке, а заводится валюта? Можно будет связать первое со вторым?
Mavr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:21

  Mavr написав:
hxbbgaf написав:Ой ли. Если это будет больше 400 тыс. гривен, то по-любому потребуют декларации, что столько заработано и уплачены налоги.


Декларации-то есть. А нормально что это декларации на гривны которые лежали в укр.банке, а заводится валюта? Можно будет связать первое со вторым?

Если Вы заводите деньги из другой страны, то это подразумевается, что Вы там оплатили налоги. Деньги поступят на счёт Вашей жены и у неё спросят, а не у Вас. Она ответит: Фамилия одинаковая, свидетельство о браке, прислал муж ... Что не так?
Другой вопрос, как Вы деньги разместите в европейском банке - это ещё та головная боль, но в зависимости от страны.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:25

Re: Заведение валюты из-за рубежа и финмониторинг

А если жены нет, а доверенное лицо имеет другую фамилию, что тогда?))
Mavr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:31

  Mavr написав:А если жены нет, а доверенное лицо имеет другую фамилию, что тогда?))

Если деньги от частного лица, то придумывайте, что хотите - в долг беру ... Если деньги от юр. лица - без вариантов, выкрутят руки.
Richi
 
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