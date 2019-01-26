Заведение валюты из-за рубежа и финмониторинг

В свете кризиса и волатильности гривны, которая и до кризиса не отличалась стабильностью, есть мысли положить деньги в иностранный банк шоб не сгорели. С другой стороны, со временем, возможно, появится мысль об инвестировании в жилье. Если сейчас вывести деньги из Украины, можно ли будет потом картой иностранного банка расплатиться за жилье в Украине? Или надо будет сначала заводить на счет? Допустим я ФОП и у меня есть вся отчетность, что это мои доходы полученные за такое-то время, но сейчас они находятся не в украинском, а зарубежном банке. Как это выглядит с точки зрения закона? Не будет проблем?
И вообще есть ли смысл сначала переводить в валюту а потом наоборот, насколько я знаю все застройщики принимают оплату только в национальной валюте. Вижу что нет)) но возможно я что-то упускаю.
Mavr написав:В свете кризиса и волатильности гривны, которая и до кризиса не отличалась стабильностью, есть мысли положить деньги в иностранный банк шоб не сгорели. С другой стороны, со временем, возможно, появится мысль об инвестировании в жилье. Если сейчас вывести деньги из Украины, можно ли будет потом картой иностранного банка расплатиться за жилье в Украине? Или надо будет сначала заводить на счет? Допустим я ФОП и у меня есть вся отчетность, что это мои доходы полученные за такое-то время, но сейчас они находятся не в украинском, а зарубежном банке. Как это выглядит с точки зрения закона? Не будет проблем?
И вообще есть ли смысл сначала переводить в валюту а потом наоборот, насколько я знаю все застройщики принимают оплату только в национальной валюте. Вижу что нет)) но возможно я что-то упускаю.
hxbbgaf написав:Ой ли. Если это будет больше 400 тыс. гривен, то по-любому потребуют декларации, что столько заработано и уплачены налоги.
Декларации-то есть. А нормально что это декларации на гривны которые лежали в укр.банке, а заводится валюта? Можно будет связать первое со вторым?
Если Вы заводите деньги из другой страны, то это подразумевается, что Вы там оплатили налоги. Деньги поступят на счёт Вашей жены и у неё спросят, а не у Вас. Она ответит: Фамилия одинаковая, свидетельство о браке, прислал муж ... Что не так? Другой вопрос, как Вы деньги разместите в европейском банке - это ещё та головная боль, но в зависимости от страны.