Заведение валюты из-за рубежа и финмониторинг

hxbbgaf написав:Ясно же сказано, от 400 000 гривен фин. мониторинг, надо декларацию и могут требовать даже акт выполненных вами работ, когда вы зарабатывали эти деньги или же могут просто заблокировать средства! Вот так бы чинуш контролировали и офшоры.
А если вот такой сценарий: я с иностранной карты снял налик и занёс частнику, который квартиру продает. Какой там финмониторинг? Частник меня сдаст?
Никто не имеет права принимать налик больше 5000 без идентификации, а продажа таких вещей как квартира за налик вообще незаконна.
Незаконна, но санкций никаких вроде как нету. Я так понимаю, если нотариус оформляет, то он берет ответственность на себя за оформление сделки.
Нельзя сказать, что усилия НБУ по навязыванию безналичных расчетов увенчались успехом. Большинство продавцов и покупателей, по крайней мере на вторичном рынке, по-прежнему предпочитают кэш. По оценке старшего партнера адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислава Кравца, расчет в наличной форме происходит в 99% случаев.
hxbbgaf написав:Незаконна, но санкций никаких вроде как нету. Я так понимаю, если нотариус оформляет, то он берет ответственность на себя за оформление сделки.
Да, Гражданский Кодекс говорит, что граничные суммы расчетов наличными определяет НБУ НБУ говорит, что "гранична сума розрахунків готівкою фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, становить 50 тис. грн" Тот же НБУ разъясняет, что «нотаріус має здійснювати посвідчення такого договору після того, як переконається, що сторонами дотримано вимогу про проведення розрахунків у безготівковій формі». При этом законодательные акты, регулирующие работу нотариусов, не обязывают их проверять, действительно ли расчет прошел безналичным способом, и ответственности за это он не несет. Вот такой бардак. Единственные риски, если оба участника сделки - физические лица, то одна из сторон такой сделки может попытаться оспорить ее, если оплата произошла наличными, при этом никакой ответственности за сам факт расчета нет. Перспективы туманны (читал решения, при которых апелляционный суд оставил договор покупки в силе, отменив решение первого суда о расторжении договора), но риски неприятностей есть. Если же одна из сторон - юрлицо или ФОП, то там неприятные штрафы
hxbbgaf написав:
Нельзя сказать, что усилия НБУ по навязыванию безналичных расчетов увенчались успехом. Большинство продавцов и покупателей, по крайней мере на вторичном рынке, по-прежнему предпочитают кэш. По оценке старшего партнера адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислава Кравца, расчет в наличной форме происходит в 99% случаев.
Mavr написав:Richi А как вообще происходит расчет за квартиру с застройщиком? С карты (не говоря уже о налике) деньги никто не берет? Строго со счета на счет застройщика? Получается в таком случае мне лучше брать вторичку в случае чего? Я слышал частники в основном берут наличную валюту. Или врут?
Вы стартанули ветку на тему перевода денег - ответ Вам дал. Относительно дальнейших действий, то если на вашем счёте официально есть деньги, то не должно возникнуть вопросов с их переводом внутри страны или расчёта за товар. Однако, я в подобных схемах не участвовал и не смогу подсказать.
Faceless написав:Никто не имеет права принимать налик больше 5000 без идентификации, а продажа таких вещей как квартира за налик вообще незаконна.
Так не вижу проблемы, я ему принесу налик и паспорт покажу. Закон этот тупой который приняли 28 апреля относится к безналичным операциям, не?
Возьмем гипотетическую ситуацию, я пришел на базар, хочу у человека купить телик за наличку, допустим, плазму дорогую которая стоит >5000, я что ему должен паспорт при покупке показывать когда он мне чек выдает? Это хорошо если выдает еще. На телевизоре этом я занимаюсь отмытием денег? Звучит бредово.
Востаннє редагувалось Mavr в Суб 02 тра, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Вообще тут все советуют криптовалюту, а я не вижу как мне в моем случае поможет сильно криптовалюта. Моя задача ввести в страну деньги безболезненно, зачем мне покупать криптовалюту, терять на курсе, потом менять обратно ее, если я могу с таким же успехом пойти в банкомат и снять по иностранной карте денег? Вы че-то заигрались, господа криптоворотилы, прёте её уже и по делу и без дела.
Повторяю, деньги абсолютно белые, не стоит задача их отмыть! Когда я буду переводить их в иностранный банк, я им обязательно покажу все акты работ как я их заработал. Криптовалюта тут никаким боком.
Mavr написав:Вообще тут все советуют криптовалюту, а я не вижу как мне в моем случае поможет сильно криптовалюта. Моя задача ввести в страну деньги безболезненно, зачем мне покупать криптовалюту, терять на курсе, потом менять обратно ее, если я могу с таким же успехом пойти в банкомат и снять по иностранной карте денег? Вы че-то заигрались, господа криптоворотилы, прёте её уже и по делу и без дела.
Повторяю, деньги абсолютно белые, не стоит задача их отмыть! Когда я буду переводить их в иностранный банк, я им обязательно покажу все акты работ как я их заработал. Криптовалюта тут никаким боком.
Если деньги белые и это можете подтвердить - делайте свифт/сепа и не парьтесь, и проще и мало того, самый дешёвый вариант
Даже Юлька легализируется. Была нищебродкой с хрущебой в Днепре и вдруг 150 лямов получила, как так. Где дают? Уже много офшорок для Власенка? Не думаю, что она НАБУ боится. Наверное, американцы начали задавать вопросы.