Заведение валюты из-за рубежа и финмониторинг

Додано: Суб 02 тра, 2020 16:12

hxbbgaf написав: Незаконна, но санкций никаких вроде как нету. Я так понимаю, если нотариус оформляет, то он берет ответственность на себя за оформление сделки. Незаконна, но санкций никаких вроде как нету. Я так понимаю, если нотариус оформляет, то он берет ответственность на себя за оформление сделки.

hxbbgaf написав: Нельзя сказать, что усилия НБУ по навязыванию безналичных расчетов увенчались успехом. Большинство продавцов и покупателей, по крайней мере на вторичном рынке, по-прежнему предпочитают кэш. По оценке старшего партнера адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислава Кравца, расчет в наличной форме происходит в 99% случаев.

http://domik.ua/novosti/kak-ukraincy-ob ... 49982.html

Да, Гражданский Кодекс говорит, что граничные суммы расчетов наличными определяет НБУНБУ говорит, что "гранична сума розрахунків готівкою фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, становить 50 тис. грн"Тот же НБУ разъясняет, что «нотаріус має здійснювати посвідчення такого договору після того, як переконається, що сторонами дотримано вимогу про проведення розрахунків у безготівковій формі».При этом законодательные акты, регулирующие работу нотариусов, не обязывают их проверять, действительно ли расчет прошел безналичным способом, и ответственности за это он не несет.Вот такой бардак.Единственные риски, если оба участника сделки - физические лица, то одна из сторон такой сделки может попытаться оспорить ее, если оплата произошла наличными, при этом никакой ответственности за сам факт расчета нет. Перспективы туманны (читал решения, при которых апелляционный суд оставил договор покупки в силе, отменив решение первого суда о расторжении договора), но риски неприятностей есть.Если же одна из сторон - юрлицо или ФОП, то там неприятные штрафыАдвокатская компания оценить ситуацию по всему рынку не может, тем более Кравец известный сетевой балабол, так что %% случаев взят с потолка.