Как заработать на кризисе, зная точную дату его начала?

Додано: Вів 05 тра, 2020 20:36

Всем привет.

Расскажите, пожалуйста, как заработать на фондовом рынке, если знаешь точную дату начала экономического кризиса.

Алгоритм такой: 1) найти брокера; 2) выбрать актив, с которым играть (акции, товары или валюта); 3) выбрать инструмент (шорты или путы).

Правильный ли алгоритм?



Теперь по поводу рисков.

1) брокер может разориться или обмануть и не вернуть деньги?;

2) можно не угадать с датой начала кризиса и вместо падения, будет рост, и... что тогда? Брокер закроет счёт по марджин-коллу (если шортил) или проиграть на путах и остаться ещё должным?



Какие ещё риски есть?



И где меньше риски и больше можно заработать? На фьючерсах или опционах?



На что ещё обратить внимание?



И на чём можно будет больше всего заработать? Купить валюту с большим плечом, за день до кризиса, и ждать его стремительного роста? Или продать (шортить) фьючерс на нефть или др. товары или какие-то акции, и ждать падения их цены? Или put-option, с каким-то страйком? Где подводные камни?



Спасибо.