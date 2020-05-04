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Тимошенко розповіла, звідки
у неї мільйони в декларації

Тимошенко розповіла, звідки у неї мільйони в декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:09

Тимошенко розповіла, звідки у неї мільйони в декларації

Пропонуємо до обговорення:
Про це Тимошенко написала на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Тимошенко розповіла, звідки у неї мільйони в декларації.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:09

и кто-то верит в эти сказки?
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:30

Накалядувала баба Юля, накалядувала!!!

Шо тут не ясно?!!
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:40

Шо, тоже соросятница?
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:06

3 раза перечитал, откуда у ЮТ миллионы, но так и не понял.

Кто-то может объяснить мне своими словами, на хлопский розум?
Либертарианец
Jorj
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