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Тимошенко розповіла, звідки у неї мільйони в декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це Тимошенко написала на своїй офіційній сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Тимошенко розповіла, звідки у неї мільйони в декларації
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:09
и кто-то верит в эти сказки?
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:30
Накалядувала баба Юля, накалядувала!!!
Шо тут не ясно?!!
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:40
Шо, тоже соросятница?
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Додано: Сер 06 тра, 2020 11:06
3 раза перечитал, откуда у ЮТ миллионы, но так и не понял.
Кто-то может объяснить мне своими словами, на хлопский розум?
Либертарианец
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