|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 гру, 2025 16:41
Моя думка: до січня долар буде зміцнюватися. У січні планую трохи перейти в гривню. Мій прогноз: 43 побачимо, а 44 цього січня — ні
Додано: П'ят 12 гру, 2025 06:41
амплітуда американських гірок збільшується
11 грудня маємо дзеркальну ситуацію до 10. під час торгів долар трохи припав з 42,43 до 42,34, а потім в післяопераційний час НБУ впевнено зменшив курс аж до 42,19 - мінус 24 коп за день - так собі сінусоїда.
а чому таких рух, яка причина - я з цифр не бачу. вчора наприклад при зростанні курсу розмір інтервенцій навпаки був не дуже великий. можливо це залежить від об'ємів операцій в операцій та післяопераційний час. але на minfin цього не видно... де це можна подивитися?
а так спостерігаємо далі. питання, чи потрібно пристибатися?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
12 грудня взагалі штиль. 42,19 перетворилось на 42,21
інтервенції за тиждень трохи припали 895 млн дол. курс рухався в діапазоні 42,0-42,4, завершили рівно посередині. паливо ще є - безготівка в банківській системі більше 820 ярдів грн. це або рекорд, або дуже близько. скільки з них без довгострокових депо - побачимо в понеділок
поки що бачу закономірність, що курс зменшується в п'ятницю - саме в п'ятницю проходить сплеск інтервенцій. так було в попередні два тижні. в цю п'ятницю схоже теж, але вже в менших розмірах.
й оперативного звіту НБУ по фінансах за листопад ще немає, хоча пройшло вже два тижні грудня...
Додано: Суб 13 гру, 2025 14:43
Додано: Суб 13 гру, 2025 15:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
зараз всі думки\прогнози та аналіз щодо курсу повністю не доцільні, тому що курс визначається виключно політикою, якщо вже уточнювати то політикою Європи та США щодо України. Ми знаходимось на зовнішньому утриманні ті крихти які ми експортуємо це крихти
так я опублікував данні які знайшов AI, але він взяв їх з публічних відкритих джерел чим зекономив мені годину часу на пошуки .
тому при такій залежності "хто платить той і замовляє музику"
весь аналіз буде зводитися до політичних бажань сильних світу цього, а читати думки ніхто не вміє та інсайтів від Ватикану\Трампа чи сірих кардиналів ніхто не опублікує, а якщо опублікує то буде запльований закиданий тапками та таврований любителем теорій світових змов .
Якщо подумати ширше то питання в тому як довго та в яких обсягах Європа ( та інші сильні світу цього) зможуть\захочуть утримувати Україну . А далі розбіг сценаріїв настільки великий, що не обмежується поведінкою НБУ ( начеб то незалежного органу) та начеб то незалежною Українською владою. В нас немає реального суверенітету, влада може спробувати зіграти в такий сценарій, якщо схильна до суїциду, але сподіваюсь до цього не дійде. Саме тому в цю гілку, як і на цей форум я останнім часом не заходив. Бо все вирішується не логікою і не фінансовим аналізом . Звісно можна перейти на рівень вище і почати аналізувати економіку ЄС, США та світову економіку загалом, але повторюсь все це розбивається об політичну волю сильних світу цього Тут сценарії від: "та ну його хай самі потонуть" чи - " о ! а давайте зробимо тут нові Арабські емірати". Спостерігати за цим досить цікаво, так жити в такі часи теж досить цікаво хоч і небезпечно
Додано: Суб 13 гру, 2025 17:40
Бюджет в достаточно большой степени закрывается иностранной помощью, которую нельзя тратить на военные расходы. Из-за этого он фактически разбит на две части.
Это одна из причин, по которой помощь нельзя накапливать. Надо все запускать в оборот, чтобы уже на налоги с этого оборота финансировать армию.
Додано: Суб 13 гру, 2025 17:47
зараз не буду шукати, але здається цифри значно перебільшені. умовно нам закривають половину бюджету - це так. але не 70%.
прочитав цікаве викладання чергової теорії змови - а висновок щодо курсу який. бо якраз наші спонсори в особі МВФ кажуть - треба девальвувати. а ми пручаємося, й поки успішно. тому наш курс гадаю сильних світу цього не дуже цікавить. а от цифри є цифри.
так, коли НБУ закриває хоч й не половину, але 40% потреб міжбанку - то власне він й встановлює курс. поки є допомога, є можливість закривати цей структурний перекос (як каже НБУ). та й гривню з бюджету кудись треба подіти. тому система біль-менш збалансована. а от шляхів два - можна тримати курс, витрачати більше валюти. або можна курс девальвувати. це по-перше прибере більше гривні, а по друге це почне впливати на сальдо торгового балансу - зменшаться ті шалені закупівлі, які відбуваються зараз - й я не про військову тему - цивільного теж імпортується зараз набагато більше, ніж ми можемо собі дозволити.
але НБУ вперто тримається за перший варіант - бо населенню не сподобається, така в нас традиція - курс стабільний, значить економіка в порядку. курс падає - справи погані. щоб економіка добре розвивалася, потрібна слабка власна валюта - це розуміють далеко не всі...
й ще раз, зовнішніх гравців наш курс не дуже цікавить. але звісно курс дуже залежить від зовнішньої допомоги
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 гру, 2025 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 гру, 2025 17:52
формально не можна. але по цифрах мені здається, що наші трошки навчилися це обходити
допомогу ми не можемо накопичувати, бо потрібно фінансувати витрати бюджету, а нам постійно не вистачає... але ще можна фінансувати з відсотків, які НБУ платить за депозит з цієї допомоги
Додано: Суб 13 гру, 2025 19:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 13 гру, 2025 20:34
я думаю (моє припущення) що це скоріше міф. За окремими оцінками аналітичних центрів ( SIPRI — це Stockholm International Peace Research Institute (Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру). ) , близько 50‑60 % всіх бюджетних видатків у 2025 році буде спрямовано на оборону та безпеку (включно з армією, правоохоронними структурами, службами безпеки, тощо) ? А згідно інших даних, які я приводив вище ~70% бюджету у нас від наших партнерів\патронів . Ну як би не сходиться трошки ну хоча, якщо врахувати що поліцію наприклад чи прикордонників можна фінансувати за кошт міжнародної допомоги то може і зійдеться. Як це можна прослідкувати в межах цілої країни куди пішов той чи інший десяток мільярдів . Згадуємо корупційні скандали і при наявності великої тіньової економіки списати на культуру а віддати на зарплати ВСУ більш ніж реально Хоча скоріше телемарафон у пріоритеті
|