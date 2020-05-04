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Тимошенко розповіла, звідки у неї мільйони в декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:53
Политик отметила получение денежной помощи из США. А почему ж не сказала - дружок лепший, Пашка Лазаренко подсуетился )))
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mauntiz2020
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