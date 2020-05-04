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Ціна на електроенергію для
заводів досягла дна, - Кучеренко

Ціна на електроенергію для заводів досягла дна, - Кучеренко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:33

Ціна на електроенергію для заводів досягла дна, - Кучеренко

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на електроенергію для промислових споживачів у квітні знизилася на 9% і досягла рівня цін 2015 року.

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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:33

"Цена не покрывает ее себестоимость" - за электроенергию какого вида?
Манипуляция итоговой стоимостью, без конкретики. Статья явно направлена на оправдание увеличения цены за эл.енергию для населения в пользу леонидовича.
viksam777
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