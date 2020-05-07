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Успешный бизнес в online.
E-commerce сегодня и каким он буде

Успешный бизнес в online. E-commerce сегодня и каким он буде
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:41

Успешный бизнес в online. E-commerce сегодня и каким он буде



Программа вебинара:

11:30 - 11:50 Как изменилась финансовое поведение населения в период пандемии COVID-19 (сегмент Mass Affluent)
Лидия Кулыба, Руководитель исследований в области финансов и розничной торговли, компания CBR

11:50 - 12:10 Когда онлайн бьет оффлайн, какие финансовые продукты продавать, какие сервисы развивать.
Александр Гапонов, Руководитель направления потребительского кредитования Eldorado

12:10 - 12:30 Тема уточняется
Оксана Цвигун, Генеральный директор Lamoda.ua

12:30 - 13:00 Экспресс лифт в онлайн: как облегчить переход в онлайн и повысить лояльность клиентов
Евгений Милокумов, Руководитель отдела продаж FONDY

13:00 - 13:20 Электронные документы как инструмент повышения эффективности бизнеса он-лайн
Тамара Кучугурная, Директор по развитию сервиса обмена электронными документами "Вчасно"

13:30 - 13:50 Реальная история, нереального проекта: бизнес с нуля за 14 дней! Проект Foodex24
Владислав Савченко, Основатель и собственник IT компании Powercode и интернет супермаркета Foodex24
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