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Що дала Україні зона вільної
торгівлі з ЄС за чотири...

Що дала Україні зона вільної торгівлі з ЄС за чотири...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:15

  p_a_l написав:
  ssnet написав:придут международные корпорации с налаженными бизнес процессами и высокой эффективностью.

Они оказались умнее. Зачем приходить если можно заказать рабочую силу.
Когда раб сила зарабатывает в Украине то она тратит деньги в Украине. А если зарабатывает за бугром, то часть денег тратится за бугром.
Могут прийти чтобы под еще большим углом поставить всех раком. Что мы все сейчас и наблюдаем.

Банальный пример. Работодатель уговаривает найманьця перевезти всю свою семью в Польшу.

Правильно роблять. Бо заходити в цей бантустан який однією ногою вже у мордовії - це прирекати приватний капітал на розграбунок а-ля донбас.
Нормальні підприємства сюди ніколи не зайдуть поки місцеві аборигени не визначаться чи вони хочуть бути з цивілізованим світом і бути хазяями своєї долі, чи бути шістками на побегеньках у держави-гопника отримуючи крити з награбованого.
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:44

  silver_arrow_ua написав:Нормальні підприємства сюди ніколи не зайдуть поки місцеві аборигени не визначаться чи вони хочуть бути з цивілізованим світом і бути хазяями своєї долі, чи бути шістками на побегеньках у держави-гопника отримуючи крити з награбованого.


Вы и в самом деле верите, что политические хотелки аборигенов сильно учитываются при выборе? Или это троллинг такой?
В столь нелюбимые вами Россию и Китай инвестируют куда больше, чем в украинские заводы.
Объем внутреннего рынка, маржа и срок окупаемости перевешивает любые идеологические жупелы.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 02:00

silver_arrow_ua, почему так - чем упоротее человек, тем он более по хамски себя ведет? Да и Крым отжали вроде как не только у меня, а у всей страны (а если по вашему это не отжали - то откуда столько попаболи в сми и у подобных вам упорантов).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:34

Побєдобєсіє і тут! Яка побєда? Це перемога одного диктатора над іншим, а постраждали ні в чому не винні люди, не святкувати, а плакати треба! Відходьте від кремлівських методичок.
bobo
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:09

  silver_arrow_ua написав:Правильно роблять. Бо заходити в цей бантустан який однією ногою вже у мордовії - це прирекати приватний капітал на розграбунок а-ля донбас.
Нормальні підприємства сюди ніколи не зайдуть поки місцеві аборигени не визначаться чи вони хочуть бути з цивілізованим світом і бути хазяями своєї долі, чи бути шістками на побегеньках у держави-гопника отримуючи крити з награбованого.


Одни пишут, что у нас колониальная администрация от МВФ, вот тут интересная точка зрения, что у нас колониальная администрация в бандустане от Мордовии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 12:18

  silver_arrow_ua написав:
  RomanTik написав:Неплохо было бы привести инфу, сколько Украина потеряла экспорта в РФ, чтобы знать - а стоило ли вообще подписывать эту ассоциацию на этих условиях или нужно было не спешить и выторгововать более выгодные и не портить отношения с РФ дабы им не хотелось отжимать Крым из-за базы в Севастополе?

А чо так опущенно "дабы им не хотелось отжимать"?
У такого терпіли як ти гріх щось не відтяпать.
А що ми там втратили в експорті в РФ надолужимо на інших ринках.
З нормальним урядом введуться дзеркальні пошліни проти РФ і вона сама приповзе благати про відкриття ринків.

Если допустить на секундочку, что вы в чем то правы.....))) то хотелось бы знать "нормальный" уряд когда предполагается??? Может проще всего инопланетян попросить о помощи??? Это более вероятное событие - мне так кажется.
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 05:57

  RomanTik написав:silver_arrow_ua, почему так - чем упоротее человек, тем он более по хамски себя ведет? Да и Крым отжали вроде как не только у меня, а у всей страны (а если по вашему это не отжали - то откуда столько попаболи в сми и у подобных вам упорантов).

У чому упоротість? Обгрунтуйте
silver_arrow_ua
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