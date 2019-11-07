SWIFT лимиты 2020

Подниму темку, пожалуй. На форуме все похожие датируются 15-м годом, да и тех мало. Какие сейчас лимиты на Свифт исходящий? В старых темах проскакивала цифра 150 000 грн. но про получение из-за границы, а на отправку? Изменилось ли что-нибудь с тех пор?
Принимают ли в валюте или только в гривне?
Можно ли отправить больше лимита, допустим он будет 150т? Какие подтверждающие документы требуют?
Зависит ли лимит от банка или есть общее ограничение финмона?
Mavr написав:То есть, достаточно показать им отчеты из налоговой об уплаченных налогах?
точнее, ваши отчеты о доходах как ФОП за 3 последних года. самое удобное - обратиться в тот же банк, где вы обслуживаетесь как ФОП. если там не найдёте понимания, или тарифы за swift окажутся чрезмерными, можно обратиться к кому угодно. подав, при этом, ваши декларации как ФОП для подтверждения источника доходов.
Yuri_T ясно, из одного банка справочку перенести в другой. А если Свифт буду отправлять из того же банка, в котором ФОП, то по идее ничего и не должны потребовать. Спасибо за наводку. Осталось разобраться откуда гнать SWIFT, не подскажете, есть темка где обсуждают тарифы на Свифт у разных банков? или может быть даже сводная таблица (too good to be true)