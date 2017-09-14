RSS
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Мне, кстати, интересно - как-то не слышу историй, чтобы кого-то просто вызвали повесткой из дому и человека призвали. Почему только "ловля на улице"? Или о "нормальном призыве" просто не пишут?


Вызывают повесткой,и что дальше нормальному работающему, думающему человеку делать?
Самоотречься, поставить крест на карьере, достатке чтобы жорины с кротевичами дальше героями красовались, безнаказанно угрожали военным переворотом, если власть все-таки рещиться на переговоры? Одним словом прогнуться под правосеков, которые до 2014 клей по подвалам нюхали и в любой другой стране с этих подвалов и не выбрались бы никогда?
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 09 лис, 2025 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 22:21

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Не будем мелочиться, предлагаю сразу в Нью-Йорк.

Нью Йорк вже є, під чим контролем зараз не знаю, прифронтовий був

upd:
6 вересня 2024 стало відомо, що до боїв за Торецьк та Нью-Йорк додали 12-ту бригаду спецпризначення НГУ «Азов». Бійці «Азову» повернули під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині та деблокувати українських військових, які були в оточенні на Фенольному заводі [26]. Незважаючи на це, російські окупаційні війська захопили Нью-Йорк до кінця вересня 2024 року.

Его, наверное, уже не будет.
Согласно тому же источнику в 2024 там уже оставалось меньше 2000 человек.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 22:34

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Я думал, что будут вопросы, как выходить из положения.

Від вас питань не надходило, поради вам не потрібні. Виж сказали шо ще восени 22 всім запаслись, але воно не знадобилось.

Этого я не говорил.
Я, наоборот, говорил, что все эти советы о генераторах и т.п. бесполезны.

Звісно, нашо воно вам, стемніло- з курями лягли, світає- з курями встали.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 22:34

  fox767676 написав:....
прогнуться под правосеков, которые до 2014 клей по подвалам нюхали и в любой другой стране с этих подвалов и не выбрались бы никогда?

Но уже выбрались, не знаю, с чьей поддержкой.
А позже власть опиралась на них (Порошенко), а потом боялась им противоречить (Зеленский).
Вы интересовались, что такого написал позавчера вечером Бетон. Насколько помню, не было ничего особенного, то же, что обычно. Видимо, просто кто-то особо бдительный написал жалобу.

О повестках мне интересно - люди не приходят или рассылкой повесток просто никто не заморачивается?
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 22:39

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:........
Від вас питань не надходило, поради вам не потрібні. Виж сказали шо ще восени 22 всім запаслись, але воно не знадобилось.

Этого я не говорил.
Я, наоборот, говорил, что все эти советы о генераторах и т.п. бесполезны.

Звісно, нашо воно вам, стемніло- з курями лягли, світає- з курями встали.

У меня нет курей.
Ложиться предпочитаю с женщинами.
Но сейчас не с кем, а stm меня не любит. :(
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 22:40

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Я, наоборот, говорил, что все эти советы о генераторах и т.п. бесполезны.

Звісно, нашо воно вам, стемніло- з курями лягли, світає- з курями встали.

У меня нет курей.

Тю, заведіть.
https://www.olx.ua/uk/zhivotnye/kha/q-% ... rtjuLlEmfr
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 22:44

  ЛАД написав:
О повестках мне интересно - люди не приходят или рассылкой повесток просто никто не заморачивается?
люди не приходять. І не просто не приходять по тій що прийшла по пошті чи на місце роботи. Не приходять по врученій особисто під підпис. Даж якщо пройшли влк і після отримали повістку на відправку через пару днів то більшість не повертаються в тцк. Тому зараз система працює доставка в тцк- влк - підвал- навчальний центр або частина.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:О повестках мне интересно - люди не приходят или рассылкой повесток просто никто не заморачивается?


повестки могут приходит по неактуальному адресу
я в 2015 жил на 3х и даже не в курсе что по родительскому приходили повестки
родители скрывали, отец переживал спровоцировал себе декомпенсацию сахарного диабета (75+ лет)
но мне интересно, где тогда был замайданный офисный планктон, многие из которого еще офицеры военных кафедр
тогда уже многие потекли в польшу - "а чего нам повестки, есть же прокуроры и полицейские"
счас из польши очень фарионствуют
а зачем вы бетона вспомнили ?
я вам не бетон, он та кошка что знает чье сало съела
я на порядок сильнее в силу убежденной правоты, мне бицуха полметровая не нужна
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 22:59

  fox767676 написав:........
а зачем вы бетона вспомнили ?
........

К вам это отношения не имеет.
Просто вы, вроде, вчера интересовались.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 23:00

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
О повестках мне интересно - люди не приходят или рассылкой повесток просто никто не заморачивается?
люди не приходять. І не просто не приходять по тій що прийшла по пошті чи на місце роботи. Не приходять по врученій особисто під підпис. Даж якщо пройшли влк і після отримали повістку на відправку через пару днів то більшість не повертаються в тцк. Тому зараз система працює доставка в тцк- влк - підвал- навчальний центр або частина.

Спасибо, понятно.
