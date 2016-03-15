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Регулярная задержка по заработной плате два месяца и больше
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Законодавство, регулювання трудових відносин від найму до звільнення, судова практика, шаблони документів
Додано: Вів 12 тра, 2020 04:44
Что происходит на предприятиях заводах и фабриках? Задержки заработных плат и нарушения всех мыслимых и немыслимых прав!
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serzdoncov164
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