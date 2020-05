Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй...

Додано: Вів 12 тра, 2020 15:28

Вкладчик1234 написав: Вебманивец написав: safonovstanislav написав: Арендатор всё компенсирует арендной платой за все те годы, которые ремонт не требуется. А, в самых наглых случаях, ремонт вообще делается за счёт арендатора Арендатор всё компенсирует арендной платой за все те годы, которые ремонт не требуется. А, в самых наглых случаях, ремонт вообще делается за счёт арендатора



Он ничего не компенсирует, а платит за проживание. Если не нравится - пусть не живет. Никто ж не заставляет.



Если тут кто и наглый, так это государство. Он ничего не компенсирует, а платит за проживание. Если не нравится - пусть не живет. Никто ж не заставляет.Если тут кто и наглый, так это государство.

Никто не заставляет селить квартирантов.

Пустующую квартиру можно закрыть, или продать, например Никто не заставляет селить квартирантов.Пустующую квартиру можно, или продать, например

тре тоді платить квартплату та абонку тре тоді платить квартплату та абонку

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/