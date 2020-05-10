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Finance.ua: Банк с
доставкой на дом

Finance.ua: Банк с доставкой на дом
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:47

Finance.ua: Банк с доставкой на дом

Пропонуємо до обговорення:
Как пользоваться банковскими услугами, не вставая с дивана
Коронавирус максимально переместил нашу жизнь в онлайн. И хотя карантин постепенно ослабляют, но лишний раз выходить в места скопления людей пока все же не стоит. Благо в интернете сегодня можно заказать все что нужно: продукты, лекарства и множество других товаров и услуг. И сфера финансов – не исключение. Банки позаботились о том, чтобы вы смогли проводить все нужные финансовые операции удаленно, не вставая с дивана, с ноутбуком на коленях. Мы расскажем, что нужно для того, чтобы удаленно пользоваться основными банковскими услугами.

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D2
 
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