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НКЦПФР зробила попередження
інвесторам проєкту B2B Jewelry

НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:18

НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry

Пропонуємо до обговорення:
B2B Jewelry має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.

Дивися повний текст НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry.
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