RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 515516517518

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:44

  Ой+ написав:28-30.11 всі привіти множать на 2.

Навмисно чекала на подвоєння кешбеку, оскільки мала пропозицію в категорії “Дім і ремонт”. Під час оплати в Rozetka дитячих товарів (іграшок та харчування) - покупка була зарахована як “Побутова техніка” :evil:
Хоча нещодавно я вже купувала там дитячі товари та електроінструмент, і тоді категорія визначалася як “Дім і ремонт”.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5244
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:58

  Ірина_ написав:
  Ой+ написав:28-30.11 всі привіти множать на 2.

Навмисно чекала на подвоєння кешбеку, оскільки мала пропозицію в категорії “Дім і ремонт”. Під час оплати в Rozetka дитячих товарів (іграшок та харчування) - покупка була зарахована як “Побутова техніка” :evil:
Хоча нещодавно я вже купувала там дитячі товари та електроінструмент, і тоді категорія визначалася як “Дім і ремонт”.


В Розетці повний мрак з МСС. Сьогодні купував вино, пройшло як "Дім та ремонт". В перших числах листопада купував цукерки + бренді, так пройшло як "Побутова техніка", хоча я розраховував на "Продукти харчування" або ж "Маркетплейси". На той момент Райф пропонував мені кешбек 8% по "Побутовій техніці", тож мусив скасувати замовлення і зробити повторно.
Navegantes
 
Повідомлень: 533
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:07

  Navegantes написав:
  Ірина_ написав:
  Ой+ написав:28-30.11 всі привіти множать на 2.

Навмисно чекала на подвоєння кешбеку, оскільки мала пропозицію в категорії “Дім і ремонт”. Під час оплати в Rozetka дитячих товарів (іграшок та харчування) - покупка була зарахована як “Побутова техніка” :evil:
Хоча нещодавно я вже купувала там дитячі товари та електроінструмент, і тоді категорія визначалася як “Дім і ремонт”.


В Розетці повний мрак з МСС. Сьогодні купував вино, пройшло як "Дім та ремонт". В перших числах листопада купував цукерки + бренді, так пройшло як "Побутова техніка", хоча я розраховував на "Продукти харчування" або ж "Маркетплейси". На той момент Райф пропонував мені кешбек 8% по "Побутовій техніці", тож мусив скасувати замовлення і зробити повторно.

:shock:
Таке відчуття, що працює не алгоритм, а внутрішній генератор випадкових чисел(
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5244
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:18

Re: ПриватБанк

  Ірина_ написав:Таке відчуття, що працює не алгоритм, а внутрішній генератор випадкових чисел(


"Вказати заздалегідь який саме код МСС буде присвоєно покупці неможливо" - так мені колись відповіли у Розетці. Тому й залишається внутрішній генератор випадкових чисел)
Navegantes
 
Повідомлень: 533
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:25

  Navegantes написав:
  Ірина_ написав:Таке відчуття, що працює не алгоритм, а внутрішній генератор випадкових чисел(


"Вказати заздалегідь який саме код МСС буде присвоєно покупці неможливо" - так мені колись відповіли у Розетці. Тому й залишається внутрішній генератор випадкових чисел)


Завжди плачу моно, ввожу невірний свв, потім питаю оператора, який мсс і вирішую, якою картою платити. Якось так, може є банки де у відмові пише мсс
ukr0014959
 
Повідомлень: 552
З нами з: 05.01.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:28

""навмисно чекав на подвоєння кешбеку "" і вуаля - вночі кредлім обрізали в 0, тобто в той мінус, що витратив цього місяця і маю загасити до 25.12.
alibob
 
Повідомлень: 752
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:36

  ukr0014959 написав:
  Navegantes написав:
  Ірина_ написав:Таке відчуття, що працює не алгоритм, а внутрішній генератор випадкових чисел(


"Вказати заздалегідь який саме код МСС буде присвоєно покупці неможливо" - так мені колись відповіли у Розетці. Тому й залишається внутрішній генератор випадкових чисел)


Завжди плачу моно, ввожу невірний свв, потім питаю оператора, який мсс і вирішую, якою картою платити. Якось так, може є банки де у відмові пише мсс


Сенс, якщо не помиляюсь, пише мсс (при успішній і неуспішній операціях).
Navegantes
 
Повідомлень: 533
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:06

  Ірина_ написав:
  Ой+ написав:28-30.11 всі привіти множать на 2.

Навмисно чекала на подвоєння кешбеку, оскільки мала пропозицію в категорії “Дім і ремонт”. Під час оплати в Rozetka дитячих товарів (іграшок та харчування) - покупка була зарахована як “Побутова техніка” :evil:
Хоча нещодавно я вже купувала там дитячі товари та електроінструмент, і тоді категорія визначалася як “Дім і ремонт”.

Ну я отримав і за продукти і за бензин, на який ще знижка від АЗС, найщедріші привіти. А серед пропозицій є і побут. техніка 10%.
хоча у всьому цьому є елемент гри, я також завжди не впевнений до кінця, чи спрацює, чи будуть якісь нюанси.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7182
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 12:28

  Navegantes написав:Сенс, якщо не помиляюсь, пише мсс (при успішній і неуспішній операціях).

також БВР пише
KVV
 
Повідомлень: 1462
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 14:24

  Ferlakur написав:
  Кащей написав:
valya написав:Прилетів комплект пропозицій на 5%. Але вже є такий само на 6%.
У меня наоборот, приват играет на понижение. Сперва прислал 6%-ные приветы, а сегодня уже 5%-ными соблазняет. Завтрашний день жду с содроганием.

А если активировать оба, то будет 11?% :mrgreen:

  valya написав:Вже відомо, що буде 6, а потім 5. Але краще активувати за потреби після вичерпання більшого

Фактично зараз після вибирання 6*2=12%, ті ж продукти ідуть 5*2=10%, що неймовірно щедро.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7182
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
 
2
4
  #<1 ... 515516517518
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Navegantes і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5180)
30.11.2025 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.