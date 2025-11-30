RSS
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:45

  Water написав:В них є підтримка, напишіть питання.
Саме цим потягом їхала тітка дружини, я купив спальне місце. Тітка поскаржилась шо місце маленьке, дуже незручне, в порівнянні з нашими вагонами.

Ліниво було за ті 25 злотих щось там писати.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:47

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла.

ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))

Прям так живе і мучається 10 років? Але громадянство взяла? Чого вирішила їхати з найкращої країни? З останнього про медичну систему: памятаю як медсестри розказували в нашій лікарні, що мали щось трохи більше 6 тис грн. на руки/місяць. Так от вони постійно здавали кров - там якась такса - 360 грн за разову здачу. Класна країна! Хочеш в такій країні жити?
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 14:17

  BIGor написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла.

ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))

Прям так живе і мучається 10 років? Але громадянство взяла? Чого вирішила їхати з найкращої країни? З останнього про медичну систему: памятаю як медсестри розказували в нашій лікарні, що мали щось трохи більше 6 тис грн. на руки/місяць. Так от вони постійно здавали кров - там якась такса - 360 грн за разову здачу. Класна країна! Хочеш в такій країні жити?

Що там в польській пресі форcять тему краxу NFZ?
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 14:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Що там в польській пресі форcять тему краxу NFZ?

Потроху є, до речі, саме через медичний туризм українців з "найкращої" по медицині країни в Польщу - забрали безкоштовну медицину у біженців з осені. Багато їхали спеціально лікувати рак і інші тяжкі хвороби в Польщу. А в Польщі ітак дирявий NFZ https://www.money.pl/gospodarka/dziura- ... 9072a.html
Dziura w budżecie NFZ. Nieoficjalnie: brakuje 14 mld zł
Luka w tegorocznym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia wyniesie około 14 mld zł - ustaliła nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Stawia to w szczególnie trudnej sytuacji finansowanie leczenia w województwach śląskim i mazowieckim.

14 млрд зл - це на наші 3,3 млрд. Євро.
1
