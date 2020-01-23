B2B Jewelry має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.
Дивися повний текст НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 23:18
НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry.
Додано: Вів 12 тра, 2020 23:18
Кто входит в эту комиссию и почему вам можно верить, вы сами о себе, что скажите, лохотронщиков по всей стране узаконивали не вы случайно????
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:13
ну так не покупайте сертификаты. Просто получайте доход с приведённых клиентов. Привёл клиента - тот купил ювелирку- ты получил процент. Все довольны.
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