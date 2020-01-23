B2B Jewelry має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.
Дивися повний текст НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 23:18
НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry.
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:13
ну так не покупайте сертификаты. Просто получайте доход с приведённых клиентов. Привёл клиента - тот купил ювелирку- ты получил процент. Все довольны.
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:40
А подарункові сертифікати на продукцію "Brokard", "Рукавичка", "Сільпо" теж є цінними паперами?
Дивно, правда. Але чого тільки не придумають аби зашкодити бізнесу.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:09
Пусть работают. У них своя высокая миссия, учить украинцев финансовой грамоте
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:25
Вот мне интересно, почему таким конторам дают официальные лицензии прикрываясь которыми они собираютт деньги из инвесторов, а потом "предупреждают инвесторов".
НКЦПРФ должен слать свои предупреждения Javerly а не инвесторам, плюс прокуратуре и милиции ой полиции!!!
Почему такие пирамиды вообще имеют право работать легально если они такие опасные это тоже вопрос к НКЦПРФ.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:50
Пруф можно? -- именно об отсутствии лицензии нац-комиссия и предупреждает...
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