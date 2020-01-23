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НКЦПФР зробила попередження
інвесторам проєкту B2B Jewelry

НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:18

НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry

Пропонуємо до обговорення:
B2B Jewelry має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:11

такі шарашки закривати треба
x-evier
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:13

ну так не покупайте сертификаты. Просто получайте доход с приведённых клиентов. Привёл клиента - тот купил ювелирку- ты получил процент. Все довольны.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:28

Совсем вовремя.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:09

Пусть работают. У них своя высокая миссия, учить украинцев финансовой грамоте ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:25

Вот мне интересно, почему таким конторам дают официальные лицензии прикрываясь которыми они собираютт деньги из инвесторов, а потом "предупреждают инвесторов".
НКЦПРФ должен слать свои предупреждения Javerly а не инвесторам, плюс прокуратуре и милиции ой полиции!!!
Почему такие пирамиды вообще имеют право работать легально если они такие опасные это тоже вопрос к НКЦПРФ.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:50

  blueiceua написав:Вот мне интересно, почему таким конторам дают официальные лицензии прикрываясь которыми они собираютт деньги из инвесторов, а потом "предупреждают инвесторов".
НКЦПРФ должен слать свои предупреждения Javerly а не инвесторам, плюс прокуратуре и милиции ой полиции!!!
Почему такие пирамиды вообще имеют право работать легально если они такие опасные это тоже вопрос к НКЦПРФ.

Пруф можно? -- именно об отсутствии лицензии нац-комиссия и предупреждает...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:34

Доброжелатели! то ЖАБА давит?
valentyna1605
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