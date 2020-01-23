НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:49
Мне, например, проект В2В ничего плохого не сделал. Конечно проект приостановил выплаты, во время карантина, это логично, ведь продажи не ведутся. Отличный проект, отличные проценты, настоящее золото, серебро и камни. А то что необоснованно пишет Нацкомиссия, не подкрепляя реальными доказательствами, так это просто фейковая информация.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:08
Пипец) Компании почти 2 года и все это время комиссия молчала в тряпочку, все ее устраивал. А когда у всего мира нчались проблемы коронавирусные - так сразу она включилась) Что за бред, это выглядит как заказуха, по крайней мере ни одного доказательства в статье нет.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:27
Re: НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewel
Да какие там еще нужны доказательства, банальнейшая финансовая пирамида, НКЦПФР просто предпреждает об очевидном
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:04
Нацкомиссии скучно стало? До карантина их все устраивало. А тут БАЦ... Что случилось? Совсем на правду не похоже, а вот на заказуху.. так что не смешите!
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:32
Конкуренты не дремлют. До карантина проект работал стабильно и делал выплаты вкладчикам. И это раздражало.Отсюда все статьи и комментарии,которые не предъявляют ни одного факта.Похоже на заказ. Короновирус внес свои коррективы в экономику. Это привело к застою. Но проект выстоял на зло всем и запустился.
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:36
Re: НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewel
Так забавно, б2б-шники, как в свое время ммм-щики, мечутся, защищают свой скам-проект
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