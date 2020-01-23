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НКЦПФР зробила попередження
інвесторам проєкту B2B Jewelry

НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:49

Мне, например, проект В2В ничего плохого не сделал. Конечно проект приостановил выплаты, во время карантина, это логично, ведь продажи не ведутся. Отличный проект, отличные проценты, настоящее золото, серебро и камни. А то что необоснованно пишет Нацкомиссия, не подкрепляя реальными доказательствами, так это просто фейковая информация.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:08

Пипец) Компании почти 2 года и все это время комиссия молчала в тряпочку, все ее устраивал. А когда у всего мира нчались проблемы коронавирусные - так сразу она включилась) Что за бред, это выглядит как заказуха, по крайней мере ни одного доказательства в статье нет.
medvedevagaliakerg
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:27

Re: НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewel

Да какие там еще нужны доказательства, банальнейшая финансовая пирамида, НКЦПФР просто предпреждает об очевидном
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:04

Нацкомиссии скучно стало? До карантина их все устраивало. А тут БАЦ... Что случилось? Совсем на правду не похоже, а вот на заказуху.. так что не смешите!
antonovasvetlanancsi
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:32

Конкуренты не дремлют. До карантина проект работал стабильно и делал выплаты вкладчикам. И это раздражало.Отсюда все статьи и комментарии,которые не предъявляют ни одного факта.Похоже на заказ. Короновирус внес свои коррективы в экономику. Это привело к застою. Но проект выстоял на зло всем и запустился.
sultanovavasilisarfu
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:36

Re: НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewel

Так забавно, б2б-шники, как в свое время ммм-щики, мечутся, защищают свой скам-проект :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:00

как обычно очередная заказушная статья!!! проект открыл магазины и не смотря на трудности начал частичноо выплачивать!!! идем дальше
finuser388
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