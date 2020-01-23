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НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:54
Все это заказные статьи конкурентов В2В!!! Не выгодно им чтобы вкладчики и дальше пользовались ресурсами компании. Это просто ужас, саботаж не только на прект В2В но еще и на нас, ее вкладчиков!
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:57
Faceless вы не правы, мы зищищаем не только компанию но еще и себя! Такой негатив в сторону В2В повлияет еще и на нас! Нужно с этим что то делать! как то бороться с этим враньем против проекта!
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gvozdikovaarishka
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