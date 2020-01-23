|
|
|
НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:54
Все это заказные статьи конкурентов В2В!!! Не выгодно им чтобы вкладчики и дальше пользовались ресурсами компании. Это просто ужас, саботаж не только на прект В2В но еще и на нас, ее вкладчиков!
-
gvozdikovaarishka
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 18.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:57
Faceless вы не правы, мы зищищаем не только компанию но еще и себя! Такой негатив в сторону В2В повлияет еще и на нас! Нужно с этим что то делать! как то бороться с этим враньем против проекта!
-
gvozdikovaarishka
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 18.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:01
gvozdikovaarishka написав:
Faceless вы не правы, мы зищищаем не только компанию но еще и себя! Такой негатив в сторону В2В повлияет еще и на нас! Нужно с этим что то делать! как то бороться с этим враньем против проекта!
Каким враньем? Что это обычная финансовая пирамида? "Всем все платицца"
(правда уже и не платится).
Кто не успел вытащить вложенные деньги оттуда до карантина, уже ничего не вытащит, пирамида не для того создавалась. Карантин лишь слегка ускорил неизбежное
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27051
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1154 раз.
- Подякували: 6456 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 18 тра, 2020 21:05
В общем ничего нового, опять лживые статьи....Конкуренты не дремлют
-
finuser390
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 18.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:18
МДА.....А комисси не кажется так на секундочку ,что все инвестиции несут риски и потери !Особенно в нашей стране!)Хватит мусолить одно и тоже и оставьте в покое компанию !
-
anatilijkuratov
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:30
Свежезарегестрированные буратины из страны дураков подтянулись!
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 8205
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2252 раз.
- Подякували: 3277 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:33
komp написав:
Свежезарегестрированные буратины из страны дураков подтянулись!
Дык: ручеек доверчивых "инвесторов" иссяк, похоже -- а тут еще и от регулятора такая "подстава" -- вот и засуетились...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2241
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:15
anatilijkuratov написав:
МДА.....А комисси не кажется так на секундочку ,что все инвестиции несут риски и потери !Особенно в нашей стране!)Хватит мусолить одно и тоже и оставьте в покое компанию !
А при чем тут инвестиции к обычному лохотрону то
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27051
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1154 раз.
- Подякували: 6456 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:00
Есть только один (риторический) вопрос: а чего нацкомиссия год назад не суетилась? А стали "предупреждать" когда пирамида уже сама рухнула. Гнать нацкомиссию за такую опертивность сцаными тряпками!
-
ЯЧитатель
-
-
- Повідомлень: 376
- З нами з: 15.03.13
- Подякував: 1430 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:05
ЯЧитатель написав:
Есть только один (риторический) вопрос: а чего нацкомиссия год назад не суетилась? А стали "предупреждать" когда пирамида уже сама рухнула. Гнать нацкомиссию за такую опертивность сцаными тряпками!
Особо не на слуху были. Я про них месяца с два назад в первый раз услышал...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2241
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|