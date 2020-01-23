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НКЦПФР зробила попередження
інвесторам проєкту B2B Jewelry

НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:54

Все это заказные статьи конкурентов В2В!!! Не выгодно им чтобы вкладчики и дальше пользовались ресурсами компании. Это просто ужас, саботаж не только на прект В2В но еще и на нас, ее вкладчиков!
gvozdikovaarishka
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:57

Faceless вы не правы, мы зищищаем не только компанию но еще и себя! Такой негатив в сторону В2В повлияет еще и на нас! Нужно с этим что то делать! как то бороться с этим враньем против проекта!
gvozdikovaarishka
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:01

  gvozdikovaarishka написав:Faceless вы не правы, мы зищищаем не только компанию но еще и себя! Такой негатив в сторону В2В повлияет еще и на нас! Нужно с этим что то делать! как то бороться с этим враньем против проекта!

Каким враньем? Что это обычная финансовая пирамида? "Всем все платицца" :mrgreen: (правда уже и не платится).
Кто не успел вытащить вложенные деньги оттуда до карантина, уже ничего не вытащит, пирамида не для того создавалась. Карантин лишь слегка ускорил неизбежное
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:05

В общем ничего нового, опять лживые статьи....Конкуренты не дремлют
finuser390
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:18

МДА.....А комисси не кажется так на секундочку ,что все инвестиции несут риски и потери !Особенно в нашей стране!)Хватит мусолить одно и тоже и оставьте в покое компанию !
anatilijkuratov
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:30

Свежезарегестрированные буратины из страны дураков подтянулись! :D
komp
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:33

  komp написав:Свежезарегестрированные буратины из страны дураков подтянулись! :D

Дык: ручеек доверчивых "инвесторов" иссяк, похоже -- а тут еще и от регулятора такая "подстава" -- вот и засуетились...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:15

  anatilijkuratov написав:МДА.....А комисси не кажется так на секундочку ,что все инвестиции несут риски и потери !Особенно в нашей стране!)Хватит мусолить одно и тоже и оставьте в покое компанию !

А при чем тут инвестиции к обычному лохотрону то :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:00

Есть только один (риторический) вопрос: а чего нацкомиссия год назад не суетилась? А стали "предупреждать" когда пирамида уже сама рухнула. Гнать нацкомиссию за такую опертивность сцаными тряпками!
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:05

  ЯЧитатель написав:Есть только один (риторический) вопрос: а чего нацкомиссия год назад не суетилась? А стали "предупреждать" когда пирамида уже сама рухнула. Гнать нацкомиссию за такую опертивность сцаными тряпками!

Особо не на слуху были. Я про них месяца с два назад в первый раз услышал...
_hunter
 
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  #<123
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