НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry

Піраміда В2В паразитувала на полі ФОПів.
Кожен магаз В2В ходить під конкретним ФОПом.
ФОП не може випускати цінний папір.
Та він і не випускав, він лише продавав його від імені юридично неіснуючої структури в2в.
Доказів продажі теж немає тому що грошові знаки передавалися з рук в руки по суті під чесне слово.
В нормальній країні таку діяльність припинили б за пару днів і не була б така велика кількість обкрадених буратін.
Це ще один сигнал що правоохоронна система в нас не працює і не буде під Аваковим працювати.