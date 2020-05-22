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НКЦПФР зробила попередження
інвесторам проєкту B2B Jewelry

НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:49

Піраміда В2В паразитувала на полі ФОПів.
Кожен магаз В2В ходить під конкретним ФОПом.
ФОП не може випускати цінний папір.
Та він і не випускав, він лише продавав його від імені юридично неіснуючої структури в2в.
Доказів продажі теж немає тому що грошові знаки передавалися з рук в руки по суті під чесне слово.
В нормальній країні таку діяльність припинили б за пару днів і не була б така велика кількість обкрадених буратін.
Це ще один сигнал що правоохоронна система в нас не працює і не буде під Аваковим працювати.
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