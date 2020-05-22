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фінансові ринки та послуги / Фінансові афери та кримінал / НКЦПФР зробила попередження

інвесторам проєкту B2B Jewelry НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry + Додати

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на тему Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.

#<1234 Додано: Суб 23 тра, 2020 12:49 Піраміда В2В паразитувала на полі ФОПів.

Кожен магаз В2В ходить під конкретним ФОПом.

ФОП не може випускати цінний папір.

Та він і не випускав, він лише продавав його від імені юридично неіснуючої структури в2в.

Доказів продажі теж немає тому що грошові знаки передавалися з рук в руки по суті під чесне слово.

В нормальній країні таку діяльність припинили б за пару днів і не була б така велика кількість обкрадених буратін.

Це ще один сигнал що правоохоронна система в нас не працює і не буде під Аваковим працювати. http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 33556 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 13:50 Квесторе_поверніться написав: Піраміда В2В паразитувала на полі ФОПів.

Кожен магаз В2В ходить під конкретним ФОПом.

ФОП не може випускати цінний папір.

Та він і не випускав, він лише продавав його від імені юридично неіснуючої структури в2в.

Доказів продажі теж немає тому що грошові знаки передавалися з рук в руки по суті під чесне слово.

В нормальній країні таку діяльність припинили б за пару днів і не була б така велика кількість обкрадених буратін.

Це ще один сигнал що правоохоронна система в нас не працює і не буде під Аваковим працювати. Піраміда В2В паразитувала на полі ФОПів.Кожен магаз В2В ходить під конкретним ФОПом.ФОП не може випускати цінний папір.Та він і не випускав, він лише продавав його від імені юридично неіснуючої структури в2в.Доказів продажі теж немає тому що грошові знаки передавалися з рук в руки по суті під чесне слово.В нормальній країні таку діяльність припинили б за пару днів і не була б така велика кількість обкрадених буратін.Це ще один сигнал що правоохоронна система в нас не працює і не буде під Аваковим працювати.

Люди делали пожертвование в благотворительный фонд.

Потом фонд им помогал



Рекомендую Гонте зарегистрировать ещё религиозную организацию (хотя там конкуренты сильные) Люди делали пожертвование в благотворительный фонд.Потом фонд им помогалРекомендую Гонте зарегистрировать ещё религиозную организацию (хотя там конкуренты сильные) Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11428 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6823 раз. Подякували: 3057 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 16:44 Вкладчик1234 написав: Квесторе_поверніться написав: Піраміда В2В паразитувала на полі ФОПів.

Кожен магаз В2В ходить під конкретним ФОПом.

ФОП не може випускати цінний папір.

Та він і не випускав, він лише продавав його від імені юридично неіснуючої структури в2в.

Доказів продажі теж немає тому що грошові знаки передавалися з рук в руки по суті під чесне слово.

В нормальній країні таку діяльність припинили б за пару днів і не була б така велика кількість обкрадених буратін.

Це ще один сигнал що правоохоронна система в нас не працює і не буде під Аваковим працювати. Піраміда В2В паразитувала на полі ФОПів.Кожен магаз В2В ходить під конкретним ФОПом.ФОП не може випускати цінний папір.Та він і не випускав, він лише продавав його від імені юридично неіснуючої структури в2в.Доказів продажі теж немає тому що грошові знаки передавалися з рук в руки по суті під чесне слово.В нормальній країні таку діяльність припинили б за пару днів і не була б така велика кількість обкрадених буратін.Це ще один сигнал що правоохоронна система в нас не працює і не буде під Аваковим працювати.

Люди делали пожертвование в благотворительный фонд.

Потом фонд им помогал



Рекомендую Гонте зарегистрировать ещё религиозную организацию (хотя там конкуренты сильные) Люди делали пожертвование в благотворительный фонд.Потом фонд им помогалРекомендую Гонте зарегистрировать ещё религиозную организацию (хотя там конкуренты сильные)

Миколі і цього хватає https://opendatabot.ua/c/39765309 Миколі і цього хватає http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 33556 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1676 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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