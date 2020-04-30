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ФРС запустила механізм купівлі біржових фондів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:39
Пропонуємо до обговорення:
Федеральний резерв запустив Вторинну ринкову кредитну лінію (Secondary Market Corporate Credit Facility), у рамках якої відбуватиметься викуп біржових фондів, що пов'язані з ринком корпоративного боргу.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 22:39
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