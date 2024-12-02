Finance.ua: Як зняти валюту з картки іноземного банку

І скільки це коштує Три роки тому НБУ дозволив українцям без зайвої бюрократії відкривати рахунки за кордоном. В результаті сьогодні багато як громадян України, так і іноземців, які тут живуть, мають картки іноземних банків. Читачі Finance.ua попросили з'ясувати, де можна зняти валюту з таких карток і скільки це коштує.
Попробуйте снять грн. с иностранной карты в Альфа-банке, ещё тот квест). Если вы резидент то вам придется принести подтверждение, что доходы легальные и налоги оплачены. Иначе снимайте в банкомате , доступная сумма к снятию 200грн. при этом комиссия 40 грн. Ваши обзоры "Как снять валюту с карты иностранного банка"- чисто теоретические. В отделении вас будут ждать сюрпризы)).
При попытке снять деньги с карты чешского банка в банкомате Укрсиббанка банкомат проглотил карту. Приехали инкассаторы и уничтожили карту, так как она не именная. До этого обращались в кассу Укрсиббанка, чтобы снять деньги, кассир отказала, послала в банкомат.