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Дешёвый вариант перевода золотых
с Украины на карту польск

Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск
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Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 02:11

stuermer01

Если Google Pay не настроен то наверное так и получится. Честно, не знаю: на момент того когда я открывал аккаунт в Трансфервайз у меня уже был гугльпей с долгой историей использования.

Сейчас только что провел очередной транш по выводу золотовалютных запасов за границу. Трансфервайз почему-то не постоянен в суммах комиссий которые берёт за пополнение счета, в этот раз вывод денег с украинской карты стоил мне примерно 0,07% - сам в шоке. Перевод на польский счёт стандартно - 3,3 злотых. Цена вывода, как уже писал раньше, одинакова в разных валютах: 3,3 злотых, 0,6 фунта. В евро наверное будет 0,7.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:10

Re: Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту поль

  stuermer01 написав:Возможно потому, что у меня Google Pay не установлен и я им никогда не пользовался и NFC модуля в телефоне нет.
NFC модуль в телефоне не влияет на возможность оплаты в интернете через приложение Gpay.

Телефон без NFC, совершил оплату из приложения ozon.ru с использованием карты в Gpay.

Возможно, что для оплаты даже не обязательно иметь установленное приложение Gpay. Многое что зашито в службах Google.
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